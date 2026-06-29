Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
DSÖ'den Hantavirüs açıklaması: Salgın sona yaklaşıyor

DSÖ'den Hantavirüs açıklaması: Salgın sona yaklaşıyor

13:5829/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
DSÖ, yeni bir vaka bildirilmediğini kaydetti.
DSÖ, yeni bir vaka bildirilmediğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplam 13 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Hantavirüs salgınının sona yaklaştığını bildirdi. İspanya ve Hollanda'da karantina süreçlerinin tamamlandığını belirten Ghebreyesus, 30 temaslının takibinin sürdüğünü aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hantavirüs salgınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen iki vakanın temaslılarının takip süresini tamamladığını ve yeni bir vaka bildirilmediğini kaydetti.

'MV Hondius' adlı geminin mürettebatı da dahil olmak üzere İspanya ve Hollanda'daki tüm temaslıların karantina ve takip süreçlerinin bittiğini aktaran Ghebreyesus, 25 Haziran itibarıyla 30 temaslının takibinin sürdüğünü ifade etti.

Ghebreyesus, salgın boyunca toplam vaka sayısının 13'te sabit kaldığını ve bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını belirterek, “Durum stabil ve salgın sona yaklaşıyor” değerlendirmesinde bulundu. DSÖ Genel Direktörü, müdahale sürecinde iş birliği yapan tüm ülkelere teşekkür etti.



#hantavirüs
#DSÖ
#salgın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NATO zirvesi yasakları ne zaman başlıyor?