Dudak uçuklatan altın keşfi: 61 milyon tonluk rezerv bulundu

İran Sanayi ve Madencilik Bakanlığı tarafından doğrulan keşfin, Shadan isimli maden sahasında tespit edildiği aktarıldı. Bulunan altın damarının; 7,95 milyon tonunun oksitli altın cevheri, 53,1 milyon tonunun ise sülfürlü altın cevheri olduğu belirtildi. Oksitli cevherler, daha kolay ve daha düşük maliyetle işlenebiliyor.

İran'ın ne kadar altın aldığı resmi olarak açıklanmasa da İran Merkez Bankası Başkanı Mohammadreza Farzin, geçen Eylül ayında yaptığı açıklamada, 2023-2024 yıllarında dünyanın en çok altın satın alan beş merkez bankasından biri olduklarını söylemişti. Haber7'nin haberine göre İran Merkez Bankası üst düzey yetkilisi Yekta Ashrafi de altın rezervlerinin artırılmasının uluslararası yaptırımların ağırlığı altında ülke ekonomisini güçlendirmeye yardımcı olacağını dile getirmişti.