Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 835 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 835 bin liraya yükseldi

17:163/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 970 milyon 45 bin 419,77 lira olarak gerçekleşti.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 970 milyon 45 bin 419,77 lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 835 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 830 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 5 milyon 835 bin lira oldu.


Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 826 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 810 milyon 315 bin 242,27 lira, işlem miktarı ise 826,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 970 milyon 45 bin 419,77 lira olarak gerçekleşti.


Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Odea Bank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.826.000,00 4.280,00

En Düşük 5.830.000,00 4.210,90

En Yüksek 5.855.000,00 4.280,00

Kapanış 5.835.000,00 4.210,90

Ağırlıklı Ortalama 5.836.858,80 4.263,98

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.810.315.242,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 826,85

Toplam İşlem Adedi 38

#altın
#altının kilogram fiyatı
#KMKTP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. yargı paketinde neler var, Meclis’e ne zaman gelecek?