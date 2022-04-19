Düğünüm çadırda değil evde olsun

İç savaş nedeniyle milyonlarca insan kurtuluşu ülke dışına çıkmakta bulurken, 3 milyona yakın kişi de Suriye’de düzenli ve düzensiz kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor. Çadırkent sakinleri ise daha çok kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Savaşın gölgesinde birçok çocuk, çocukluğunu yaşamadan büyümüş durumda. İdlib’te Killi bölgesindeki çadırlarda yaşayanlar, Türk Kızılay ve diğer STK’lardan gelen yardımlar ile ayakta kalmaya çabalıyor. Dünün kız çocukları savaşta büyümüş, anne olmuş. Onlardan biri olan 20 yaşındaki Nur, 11 aylık kız bebek annesi.

Her fırsatta Türkiye’ye minnettar olduğunu dile getiren Suriyeliler, çadırların içine Türk bayrağı asıyor.

SAVAŞIN OLMADIĞI MASAL

Evleri bombardımanda yıkılan Nur, 2 yıldır çadırda hayata tutunuyor. Geleceğe ilişkin tüm hayali normal bir hayat olan Nur, şöyle konuştu: “Buraya geldikten sonra evlendim. 11 aylık Fatima isminde bir kızım var. Çadırda yaşamak çok zor. Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk. Çocuklar açısından da çok zor. Bir gün savaşın biteceğini ve çocuğumu çadırda değil, evimizde büyütmeyi hayal ediyorum. Akşam kızımı uyuturken masal olarak savaşın olmadığı, huzurun, güvenin, umutların olduğu günlerimizi anlatıyorum.”

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DÜĞÜNÜM EVDE OLSUN

Savaşla 5 yaşında tanışan Envar ise şu an 17 yaşında bir genç kız. Savaşın içinde büyüdüğünü anlatan Envar, “Çadırda 12 kişi yaşıyoruz. Benim için çok zordu. Çocukluğuma dair bomba sesi ve haykırışlar hatırlıyorum. Gece başımı koyduğumda bugünlerin biteceğini, bizim de normal bir hayatımızın olacağını hayal ediyorum. Bekarım, düğünümün çadırda değil, evde olmasını hayal ediyorum. Okula gitmiş olsam doktor olmak isterdim. Dünyaya bir mesajım yok; çünkü kızgınım! Bizi görmedikleri, savaşı bitirmek için çabalamadıkları için kızgınım” diye konuştu.

Kampta yaşayan Suriyeliler, çadırların elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyor. Suriyeli aileler, kurulan ngüneş panelleri sayesinde çadırlarını aydınlatıyor.

YAŞADIKLARIMI ÇOCUĞUM YAŞAMASIN

23 yaşındaki Fatma ise evli ve şu an 4 aylık hamile. 3 yıldır çadırda yaşadığını anlatan genç kadın, savaş başladığında 11 yaşında olduğunu ve ailesinden 5 kişiyi kaybettiğini anlatıyor:

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“Ailemden 5 kişiyi savaşta kaybettik. Savaş başladığında 11 yaşındaydım ama şimdi anne olacağım. Yaşadığım o çocukluktaki duyguları kendi çocuğum yaşamasın. Bebeğimi savaşta dünyaya getirmek istemiyorum. Her kadının hak ettiği gibi ben de temiz ve güvenilir şartlarda bebeğimi kucağıma almak istiyorum.”

OYNAT 00:59 Dokuz yıldır değişmeyen dram: 50 bin sığınmacının çadırı sular altında 9 yıldır Suriyeli sığınmacıların kış mevsiminde yaşadığı içler acısı durum bu yıl da değişmedi. Türkiye'nin sınır hattında bulunan İdlib'de, yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında kaldı. Tüm eşyaları sular altında kaldı, giyecek kuru elbiseleri kalmadı. Altında ısınacak bir battaniyeleri bile yok.



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FOTOĞRAF 24 Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda derme çatma çadırlarda kalan binlerce sivilin hayatı kar yağışı nedeniyle daha da zorlaştı.<br><br> İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Saha ekibinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampının zarar gördüğü belirlendi.\" dedi.<br><br> -Yardım kuruluşları kamplarda çalışmalarını artırmalı<br><br>Hallaj, \"İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor.\" dedi.<br><br>Tel Minnis Çadır Kampı Müdürü Cemel Abdülmecit de \"Sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli kar yağışı nedeniyle 13'ten fazla çadır yıkıldı.\" dedi. Abdülmecit, kampta oluşturulan gönüllü ekibin çadırları yıkılan ailelere yardım ettiğini belirtti.<br><br> -\"Yakacak bir şeyimiz yok”<br><br>Kamp sakinlerinden Edip Akil, çadırların yıkılmaması için 2 saat boyunca çadırların üzerine yağan karı temizlediğini söyledi. Gecenin çok soğuk geçtiğini ifade eden Akil, \"Yakacak bir şeyimiz yok. Çadırlarda yaşayan siviller yoksul. Yardım kuruluşları desteklerini azalttı. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz.\" dedi.<br><br> Kamp sakinlerinden Ebu Muhammed de çadırlarının başlarına yıkılacağı endişesi içinde olduklarını söyledi.<br><br>Ebu Muhammed, \"Yollar kapandı. Ekmek temin etmekte zorlanıyoruz.\" dedi. İdlib'de çadırda yaşayan Suriyelilerin karla çetin sınavı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren kar yağışı, yerinden edilen binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampını olumsuz etkiledi. Bazı çocukların karlı havada terliklerle yürüdüğü görüldü. BiP'te paylaş

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