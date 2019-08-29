Dünya alevlere teslim

NASA’nın verilerine göre Angola’da 6 bin 902, Kongo Cumhuriyeti’nde ise 3 bin 395 yangın çıktı.

BİNLERCE YANGIN ÇIKTI

Ağustos ayının başından bu yana Amazon ormanlarındaki yangınlar devam ederken, dünyanın ‘ikinci akciğerleri’ olarak kabul edilen Kongo Havzası ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde bulunan ormanlarda da aynı dönemde başlayan yangınların devam ettiği bildirildi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) verilerine göre Angola’da 6 bin 902, Kongo Cumhuriyeti’nde ise 3 bin 395 yangın çıktı.



ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) uydu verileri, Brezilya’da Amazon Yağmur Ormanları’nda devam eden yangınların son 9 yıldaki en yoğun düzeye ulaştığını ortaya koydu. Uzmanlar, Amazon bölgesinde devam eden yangınların yağmur ormanlarına zarar verdiğini, Afrika’da devam eden yangınların ise savanı ve toprağı kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

KONGO HAVZASI RİSK ALTINDA

Güney Amerika’nın Amazon bölgesindeki orman yangınları küresel olarak büyük tepkiye neden olurken Afrika’da devam eden yangınların Amazonlardakinden daha yıkıcı olduğu kaydedildi. Risk altında bulunan bölgeler arasında Kongo Havzası ormanı dikkat çekiyor. Bu bölge Amazonlardan sonra dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor.

Ağız dalaşı

Jair Bolsonaro

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisine yaptığı hakareti geri çekmesi durumunda kabul edeceğini açıkladı. Bolsonaro, Macron’un kendisine yalancı dediğini söyledi. Bolsonaro’nun bu çıkışından sonra Macron’dan cevap gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı, “Onun egemenliğine saygı duyuyoruz, ancak Amazon konusunda onun her şeyi yok etmesine izin veremeyiz” dedi.