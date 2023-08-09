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Dünya Bankası'ndan Uganda’ya LGBT cezası: Eşcinsellik karşıtı yasa nedeniyle finansal akışı kestiler

Dünya genelinde filmlerden sokaklara etkinliklerden afişlere kadar her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT lobisi yine devrede. Eşcinsellik sapkınlığına destek vermeyen ülkelere ise her gün daha fazla yaptırım uygulanıyor. Son olarak skandal bir karar Dünya Bankası'ndan geldi. Özellikle AIDS başta olmak üzere birçok hastalığın çıkış noktası olan eşcinsel ilişkileri önlemek için yasa çıkaran Uganda'ya, Dünya Bankası "Değerlerimizle temelden çelişiyor" gerekçesiyle finansal desteği kesti.

13:52 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dünya Bankası eşcinsellik karşıtı yasa nedeniyle Uganda'ya finansal akışı kesti.

Dünya Bankası eşcinsellik karşıtı yasa nedeniyle Uganda'ya finansal akışı kesti.

Eşcinsel sapkınlığı tüm dünyaya yaymaya çalışan LGBT lobisi yine devrede. Sapkınlığa direnen ülkelere farklı şekillerde yaptırım uygulanırken, son olarak skandal bir karar Dünya Bankası'ndan geldi.

Skandal kararı duyurdular

Uganda, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasını önlemek için eşcinsellik karşıtı kanunu geçtiğimiz mayıs ayında kabul etmişti. Bu kararın ardından harekete geçen Dünya Bankası, Uganda'ya finansal desteği kestiğini duyurdu.

'Dünya Bankası'nın değerleriyle temelden çelişiyor'

Bankadan yapılan açıklamada, Uganda'ya eşcinsellik ile ilgili çıkan kanunun yeniden gözden geçirilmesine kadar finansal desteğin kesildiği bilgisi paylaşılarak, "Uganda'nın eşcinsel karşıtı kanunu, Dünya Bankası'nın değerleriyle temelden çelişiyor" ifadesi kullanıldı. Dünya Bankası'nın ırk, cinsiyet ve cinsel yönelime bakılmaksızın fakirliğin azaltılmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, yasanın bu çabaları baltaladığına dikkat çekildi.

HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıklar yayılıyor

Uganda yönetimi, eşcinsel ilişkilerin HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğunu savunuyor. Çıkarılan kanunla 18 yaşın altındaki kişilerin eşcinsel ilişkiye girmesinin ve eşcinsel ilişkiyle yayılan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

Uganda'da eşcinsel karşıtı tutum

Kampala yönetimi, idam cezasını öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısını mayısta kabul etmişti. Yasayla birlikte, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olan kişilere idam cezası verilebilecek. "Eşcinselliği teşvik etme" suçlaması için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.


Vize kısıtlaması gündeme gelmişti

Öte yandan, eşcinsel haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve bun konuda her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor. Söz konusu yasağa başta Avrupa Birliği ve ABD'den olmak üzere tepki gösterilmiş ve Uganda'ya vize kısıtlamaları gündeme gelmişti.


Amerika’da aileler LGBT dayatmasına karşı sokaklara indi
Amerika’da aileler LGBT dayatmasına karşı sokaklara indi

ABD’de 20 eyalet dışında tüm eyaletlerde eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. LGBT’liler artık sadece sokaklarda değil, okullarda ve kiliselerde dahi çocukların karşısına rol model olarak çıkarılırken, endişeli aileler sokaklara inerek yetkililerden yardım istedi. Amerikan gündeminde hararetle tartışılan bu konu, son aylarda toplumun ciddi bir şekilde ayrışmasına sebep oldu. Okul müfredatlarına kadar inen ‘lezbiyen, gay, transseksüel’ kavramları çocuklarda anlam kargaşasına sebep olurken, çoğu okulda yıl sonu etkinliklerinde ya da özel günlerde programlara adına ‘drag queen’ denilen travestiler küçük çocukların karşısına çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Amerikalı Damon Atkins, LGBT’lilerin yürüyüşünü protesto ettiği için tutuklandı.



#Dünya Bankası
#Uganda
#LGBT
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