Dünya Müslüman Alimler Birliği, Raysuni'nin istifasını kabul etti

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin, Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Raysuni'nin bugün, Kasım 2018'den bu yana yürüttüğü Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Birlikten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Birliğin Yönetim Kurulunun, Raysuni'nin istifa talebini onayladığı ve nihai kararı vermek üzere olağanüstü Genel Kurula sevk ettiği belirtildi. Genel Kurulun kararının en geç 1 ay içinde açıklanacağı kaydedildi.

- Raysuni'nin Batı Sahra açıklaması tepkilere yol açmıştı

Raysuni, ağustos ayının ortalarında Fas'ta katıldığı bir televizyon programında, Cezayir'in Batı Sahra sınırındaki Tinduf bölgesine harekat düzenlemesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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"Moritanya'nın varlığı da Sahra gibi bir hatadır. Fas, Avrupa işgali öncesi sınırlarına geri dönmelidir" ifadelerini kullanan Raysuni, "madden veya bedenen cihat" çağrısında bulunmuştu.

Raysuni'nin açıklamaları Cezayir'de tepkilere yol açarken, görevden alınması çağrıları yapılmıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ise Raysuni'nin Batı Sahra'ya yönelik açıklamalarının kişisel düşünceleri olduğunu ve Birliği bağlamayacağını belirterek, Birliğin bu yönde bir karar almadığını ifade etmişti.

İstanbul'da 7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulunda yapılan başkanlık seçimlerinde Raysuni (69) başkan seçilmişti. Birliğin kurulduğu 2004 yılından bu yana başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan oylamada, Karadavi'nin yardımcılığını yapan Raysuni, Birliğin ikinci başkanı olmuştu.