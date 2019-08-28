Dünya rekoru: Tek parmağıyla 200 ton çekti

Dünya

BM: İdlib'de köy ve kasabalar yerle bir

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric İdlib'ki hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dujarric, açıklamasında "Uydu görüntüleri, köy ve kasabaların yerle bir olduğunu ve boşaldığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.