Dünya Dünya rekoru Tek parmağıyla 200 ton çekti
ASYA

Dünya rekoru: Tek parmağıyla 200 ton çekti

Dünya rekoru: Tek parmağıyla 200 ton çekti

Gürcistanlı halterci Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekneyi 5 metre boyunca çekerek dünya rekoru kırdı.

Haber Merkezi IHA
Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili.
Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili.

Gürcistanlı 29 yaşındaki halterci Giorgi Rostomaşvili, Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’daki sahilde parmağına bir iple bağladığı 200 tonluk ’Tamara II’ isimli tekneyi 5 metre boyunca çekmeyi başardı.

  • Rostomişvili’nin rekor denemesi sırasında etrafa toplanan vatandaşlar ve turistler sporcunun 200 tonluk tekneyi çekmesini şaşkınlıkla ve heyecanla izledi.

Giorgi Rostomaşvili.

Rostomaşvili’nin rekor denemesinin Gürcistan Rekorlar Federasyonu tarafından kayıtlara alındığı belirtilerek, sonuçların Guinness Dünya Rekorları Bürosu’na sunulacağı duyuruldu.

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