Dünya Dünya unuttu
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Dünya unuttu

İdlib’de Esed ve Rusya’nın saldırılarından kaçanlar Türkiye sınırına yığıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve ekibi aileleri ziyaret ederek kıyafet, battaniye, çadır ve gıda dağıttı. Dünyadan yardım gelmediğini belirten Kınık, “Koşullar çok ağır. İhmal ediliyor bu insanlar. Tabiri caizse ölüme terkedilmişler” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv (İdlib)
Fotoğraf: Arşiv (İdlib)

Suriye’de Esed rejimi ve Rusya’nın saldırıları yüzünden yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla güvenli gördükleri Türkiye sınırına sığınan Suriyelilerin yardım çığlıklarına Türk Kızılay karşılık vermeye çalışıyor. Özellikle Maar’ed Numan ile Serakib’deki ağır bombardımandan kaçan çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan Suriyeliler, ağır kış şartları altında yağmur-çamur altındaki çadırlarda yaşam savaşı veriyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve ekibi, İdlib’deki aileleri ziyaret ederek yaralarını sarmaya çalıştı. Kınık ve ekibi, İdlib ziyareti kapsamında Sarmada ilçesinde Türk Kızılay’a ait ‘Sevgi Butik’te ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yaptı. Ekip, daha sonra Kefer Losin’de kurdukları kamp içerisinde bir okulun açılışını gerçekleştirdi. Killi bölgesinde zeytinlikte oluşturulan alanda çadır kurulumu yapıldı. Yaklaşık 250 bin insanın bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Kınık, son 45 gün içerisinde saldırılar sonucu yaklaşık 1400 insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

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