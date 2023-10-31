Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde 18 bin tondan fazla bomba atarak Gazze’de devam ettiği katliamlarda özellikle çocukları hedef alıyor. Bölgeyi insansızlaştırmak isteyen işgalci, Gazze’de şimdiye kadar 3 bin 457 çocuk öldürdü. İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children’ın (Çocukları Kurtarın) raporuna göre bu rakamlar, İsrail saldırılarında öldürülen toplam 8 bin 306 kişinin yüzde 40’ının çocuk olduğu anlamına geliyor. Kuruluşun raporunda, bu rakamların 2019’dan bu yana dünya üzerindeki tüm çatışma bölgelerinde öldürülen çocukların toplamından daha fazla olduğu belirtildi. Gazze Şeridi’ne tonlarca bomba yağdıran işgalci çok sayıda eğitim ve sağlık binasıyla çalışanlarını da hedef alırken, abluka altındaki Filistinli hamile kadınlar ve çocuklar deniz suyu içerek hayatta kalmaya çalışıyor.

1000 çocuk enkaz altında

Sivil toplum kuruluşunun raporunda, Gazze’de kayıp olarak bildirilen 1000 çocuğun da enkaz altında olabileceği ifade edilirken, bu sayının netleşmesiyle öldürülen çocuk sayısının daha da artacağının altı çizildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save The Children Filistin Direktörü Jason Lee, 3 haftadır süren çatışmaların çocukları ailelerinden koparıp hayatlarını altüst ettiğini söyledi. Lee, çatışmaların artmasıyla çocukların hayatta kalma riskinin de arttığını belirterek, “Ateşkes onların güvenliğini sağlamanın tek yolu. Uluslararası toplum, insan hayatını siyasetin önüne koymalı. Tartışmalarla geçen her gün çocukların ölmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Çocuklar, özellikle okullarda ve hastanelerde güvenlik arayışı içinde oldukları anda korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

18 bin tondan fazla bomba

Gazze hükümeti ise İsrail’in vahşi saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi. Saldırıların büyük bir yıkıma, 10 binden fazla kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi ölüm sayısı 8 bin 306 olsa da enkaz altında kalan çok sayıda Filistinli bulunuyor. İşgalci gücün saldırılarında ayrıca 21 bin 48 kişi yaralandı.

Hamileler ve çocuklar kirli su içiyor

İsrail’in Haaretz gazetesi, ABD kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gazze’deki arıtma tesisleri elektrik yokluğundan çalışmayı durdurduğu için hamile kadın ve çocukların kirli su veya deniz suyu içmeye başladığını bildirdi. Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i Gazze’ye Su Teminini Yeniden Sağlamaya Çağırıyor” isimli iç raporunu ele geçirip yayınladı. Raporda, Gazze’de İsrail’in uyguladığı yakıt ambargosu nedeniyle su arıtma tesislerinin çalışmamasının hamile kadınlar ve çocuklar üzerinde yarattığı sorunlara dikkat çekiliyor. Buna göre abluka altındaki bölgede işgalci gücün su tedarikini kesmesi ve sivillere temiz su sağlayan arıtma tesisi gibi binaları vurması, 52 bin hamile kadın ve 6 yaş altı 36 bin bebeğin temiz suya ulaşamamasına neden oldu. Raporda ayrıca ABD Dışişleri’nin, Başkan Joe Biden’dan İsrail’e sivillerin korunması konusunda daha fazla baskı yapmasını istediği de vurgulandı. Daha önce uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda, temiz suya erişimin kısıtlanmasının devamı halinde salgın hastalıklar başta olmak üzere Gazze’deki sivilleri çok sayıda tehdidin beklediği vurgulanmıştı. Bebekleri ve hamile kadınlar hedef alan tehditlere rağmen işgalci güç şu ana kadar su ambargosundan geri adım atmadı.

İbadethaneleri YIKIYOR

Terör devleti Gazze’yi insansızlaştırmak için her türlü altyapıyı da hedef almaya devam ediyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail saldırılarında, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37’sinin hizmet dışı kaldığını söyledi. Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.























