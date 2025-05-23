Dünyaca heykelin baş kısmından ceset çıktı: Kimliği herkesi şoka uğrattı

Volgograd'da tarihi anıtta trajediSovyet döneminin simgesi haline gelen ve 85 metrelik ihtişamıyla Mamayev Kurgan tepesinde yükselen “Anavatan Çağırıyor” heykelinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Heykelin baş kısmında yapılan kontroller sırasında, iç bölümde bir ceset bulundu. Yapılan kimlik tespitinde, yaşamını yitiren kişinin Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi Müdürü Prof. Dr. Nikolay Cesnokov olduğu belirlendi.





Gezi sırasında rahatsızlandı

68 yaşındaki akademisyenin, Mayıs 2025’te Volgograd’a düzenlenen bir üniversiteler arası spor etkinliği kapsamında gittiği ve anıta yapılan gezi sırasında fenalaştığı bildirildi. Yanındaki arkadaşlarının müdahaleleri sonuçsuz kaldı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Cesnokov’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli bir durum yok

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ön incelemesini tamamladı. Cesnokov’un vücudunda darp ya da şiddet izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin büyük ihtimalle kalp krizi olduğu ifade edildi. Ancak kesin sonucun yapılacak otopsiyle netleşeceği belirtildi.

Ceset günler sonra bulundu

Cesedin heykelin iç kısmında günler boyunca fark edilmeden kalması dikkat çekti. Anıtın iç bölümü, ahşap zeminli küçük bir oda şeklinde tasarlanmış olup genellikle kapalı tutuluyor. Bu özel alanın ziyaretçilere açık olmadığı, Cesnokov’un bölgeye yetkisiz şekilde girmiş olabileceği iddialar arasında.

Akademi yas içinde

Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla Cesnokov’un vefatını doğruladı ve spor camiasına başsağlığı diledi. Akademi, Cesnokov’un hem spor hem de eğitim dünyası için önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Soruşturma derinleşiyor

Soruşturma Komitesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaları sürdürüyor. Cesedin geç fark edilmesi, anıttaki güvenlik protokollerinin yeterliliği konusunu da gündeme taşıdı. Öte yandan “Anavatan Çağırıyor” heykeli, bu üzücü olayın ardından geçici olarak ziyarete kapatıldı.







