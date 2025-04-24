Dünyada en çok kitap okunan ülkelerin listesi paylaşıldı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada kitap okuma alışkanlıklarına dair hazırlanan yeni bir rapor, ülkelerin yıllık ortalama kitap okuma sürelerine göre sıralandığı verileri ortaya koydu. World Population Review ve CEO World Magazine tarafından yayımlanan verilere göre, kitap okumaya en çok zaman ayıran ülke yıllık ortalama 357 saat ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Onu 352 saatle Hindistan, 343 saatle Birleşik Krallık izledi.

Avrupa ülkeleri de listenin üst sıralarında yer aldı. Fransa 305 saat, İtalya 278 saat, Rusya 223 saatlik kitap okuma süresiyle dikkat çekerken; Avustralya 217 saat, İspanya ve Hollanda ise 187 saatlik ortalamalarıyla sıralamada öne çıktı.

Türkiye orta sıralarda

Türkiye, kişi başı yıllık ortalama 130 saat kitap okuma süresiyle listenin ortalarında konumlandı. Bu rakam, okuma alışkanlıklarının gelişmiş olduğu ülkelerle kıyaslandığında daha düşük bir seviyede yer alıyor. İsviçre’nin 157 saatle hemen üst sırada olduğu listede, Türkiye'nin ardından gelen ülkeler ise yıllık 60 saatin altında kitap okuma oranlarına sahip.





Listenin son sıralarında Brunei, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler yer aldı. Bu ülkelerde yıllık ortalama kitap okuma süresi 60 saat olarak hesaplandı. En düşük ortalama ise 58 saat ile Afganistan’a ait.





Okuma kültürü, sosyal gelişmişlikle yakından ilişkili

Uzmanlara göre, bir ülkenin kitap okuma alışkanlığı; eğitim sisteminin niteliği, yayıncılık sektörünün gücü, dijital içeriğe erişim olanakları ve aile içinde teşvik edilen kültürel alışkanlıklarla doğrudan bağlantılı. Okuma süresinin yüksek olduğu ülkelerde genellikle güçlü kütüphane altyapısı, kitaplara kolay erişim, çocuk yaşta okuma alışkanlığı kazandırma politikaları ve medya yoluyla okumanın teşvik edilmesi gibi unsurlar öne çıkıyor.

Düşük kitap okuma oranına sahip ülkelerde ise ekonomik zorluklar, eğitime erişimdeki eşitsizlikler, okuma kültürünün yaygınlaşmaması ve dijital içeriklere yönelim gibi faktörlerin etkili olduğu değerlendiriliyor.





Kitap okuma sadece bireysel değil, toplumsal da bir gelişim göstergesi

Kitap okuma alışkanlığı, bireylerin dil becerilerinden analitik düşünme yeteneğine kadar birçok alanda gelişim göstermesini sağlarken; toplumsal ölçekte okur-yazar oranını artırmak, düşünce çeşitliliğini teşvik etmek ve kültürel zenginliği yaygınlaştırmak gibi katkılarda bulunuyor.





Uzmanlar, ülkelerin yalnızca kitap basımını artırmakla değil, aynı zamanda okuma kültürünü küçük yaşlardan itibaren destekleyecek projelere ve politikaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.















