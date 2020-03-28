Dünya Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 365e yükseldi
KORONAVİRÜS

​​Koronavirüs salgınında ölü sayısı 27 bin 365’e yükseldi

Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 27 bin 365’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 597 bin 335’e yükselirken; 131 bin 712 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 288 kişi yaşamını yitirirken; 64 bin 547 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da son 24 saatte virüs nedeniyle 969 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 9 bin 134’e yükselirken; vaka sayısı da 86 bin 498’e çıktı.

Çin'de 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Vakaların hepsi yurt dışı kaynaklı
DÜNYA
Çin'de 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Vakaların hepsi yurt dışı kaynaklı

İran'da ölü sayısı 2 bin 378'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 378’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 32 bin 332’ye çıktığını bildirdi.

Koronavirüs ABD Kongresinde yayılıyor: Enfekte sayısı 5'e yükseldi
DÜNYA
Koronavirüs ABD Kongresinde yayılıyor: Enfekte sayısı 5'e yükseldi

ABD’de vaka sayısı 104 bin 686

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 104 bin 686 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1707 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 11 bini aştı
DÜNYA
Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 11 bini aştı

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında yükseliş


Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 50 bin 871’e yükselirken; 351 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 33 bin 414 kişide virüs tespit edildiği ve 1997 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 65 bin 719’a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 138’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 761’e, vaka sayısının da 14 bin 751’e çıktığı belirtildi.

Hastaneden dönen doktor baba, kendisine koşan oğluna sarılamıyor
OYNAT 00:19
Hastaneden dönen doktor baba, kendisine koşan oğluna sarılamıyor
Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) tedavisinde görevli bir doktor, mesai bitiminde evine girdiği anda oğlunun kendisine sarılmak için koştuğunu görünce, 'hayır, hayır' diyerek oğlunun bu isteğini geri çeviriyor. Ardından yere çöken babanın duygusal anları izleyenleri derinden etkiliyor.


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