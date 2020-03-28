Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da son 24 saatte virüs nedeniyle 969 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 9 bin 134’e yükselirken; vaka sayısı da 86 bin 498’e çıktı.

DÜNYA Çin'de 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Vakaların hepsi yurt dışı kaynaklı

İran'da ölü sayısı 2 bin 378'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 378’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 32 bin 332’ye çıktığını bildirdi.

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ABD’de vaka sayısı 104 bin 686

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 104 bin 686 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1707 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

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Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında yükseliş



Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 50 bin 871’e yükselirken; 351 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 33 bin 414 kişide virüs tespit edildiği ve 1997 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 65 bin 719’a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 138’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 761’e, vaka sayısının da 14 bin 751’e çıktığı belirtildi.

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