Dünya Dünyada maymun çiçeği alarmı Avrupada ilk ölüm İspanyada kaydedildi
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Dünyada maymun çiçeği alarmı: Avrupa'da ilk ölüm İspanya'da kaydedildi

İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

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Haber Merkezi AA
Dünyada maymun çiçeği alarmı: Avrupada ilk ölüm İspanyada kaydedildi
Maymun çiçeğinden Avrupa'da ilk ölüm İspanya'da kaydedildi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.

Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

İHA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi
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Başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınına karşı Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı.<br><br>
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Rehberde Maymun Çiçeği'nin; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterdiği bir kez daha hatırlatıldı. <br><br>
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Genelde 2 ila 4 hafta süren semptomlarının olduğu ve kendini sınırlayan bir hastalık olduğu da raporda yer aldı. Ancak ağır vakaların da ortaya çıkabileceği belirtildi. <br><br>
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Maymun Çiçeği'nin, çiçek hastalığına benzediği de raporda yer aldı. <br><br>
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'Maymun Çiçeği, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olur'' denildi. <br><br>
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Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü.<br><br>
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İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir.<br><br>
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Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebilir.<br><br>
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Cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü. Ancak ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir.<br><br>
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Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gündür, ancak 5-21 gün arasında değişebilir.<br><br>
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MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER<br>?<br>Klinik tablo, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlar.<br><br>Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar.<br><br><br>Vakaların yüzde 95’inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75’inde ayak tabanlarını etkiler. Genital bölge ve kornea da etkilenir.<br><br>Klinik tabloda bazı kişilerde ışığa hassasiyet, üşüme, terleme de görülebilir.
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Uçak, tren, otobüs gibi toplu taşımalarda vakanın hemen yanında oturan yolcular, evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole edecekler.<br><br>Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık bir ay önce Türkiye'deki ilk Maymun Çiçeği vakasını duyurmuştu. Ancak bugüne kadar vakanın durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.<br><br>
Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi
Sağlık Bakanlığı, 'Maymun Çiçeği' için bir rehber hazırladı. Rehberde bu virüsle temas halinde ne yapılması gerektiğinden karantina şartlarına kadar detaylı bilgiler yer alıyor. DSÖ, geçtiğimiz günlerde bu hastalık için 'küresel acil durum' ilan etmişti.

DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü'nün nasıl bulaştığını açıkladı
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Son günlerde maymun çiçeği virüsü vakalarının artması ve yayılması, Kovid-19 salgını henüz bitmemişken yeni bir pandemi endişesi ve korkusu yarattı.
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Afrika'nın orta ve batı bölgelerinde görülen maymun çiçeği hastalığında vaka sayısı 100'ü geçti. Avrupa, Amerika ve Avustralya'da görülen ve ciltte deformasyon, baş ve kas ağrısı ve yüksek ateş gibi semptomlar gösteren hastalık ile ilgili, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.
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\"DERİDEN DERİYE TEMASLA BULAŞIYOR\"<br><br>Üst düzey DSÖ yöneticisi Maria Van Kerkhove, söz konusu hastalğın kontrol altına alınabileceğini söyledi. \"Bunu Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapabiliriz\" diyen DSÖ yöneticisi; hastalığın şu ana kadar deriden deriye temas yoluyla bulaştığını söyledi.
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Kerkhove ayrıca, mevcut vakaların hastalığı hafif atlattığını kaydetti.
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\"MUTASYON RİSKİ YOK\"<br><br>DSÖ'nin çiçek hastalığı uzmanlarından Rosamund Lewis ise; maymun çiçeğini kast ederek; \"Bu gruptaki virüsler mutasyon geçirme eğiliminde değiller ve genelde oldukça sabitlerdir\" ifadelerini kullandı.
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DÜNYA GENELİNDE YAYILMAYA DEVAM EDİYOR<br><br>Maymun çiçeği virüsü son olarak Çekya’da 1 kişide tespit edildi.Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Çekya’da rastlandı.
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İlk vakanın doğrulanmasının ardından Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından düzenlenen basın toplantısında, Çekya’da ilk maymun çiçeği virüsün rastlanıldığı bildirilirken, enfekte olan kişinin Mayıs ayı başında gittiği Belçika’nın Antwerp kentinde katıldığı müzik festivalinde virüs kaptığından şüphelenildiği belirtildi. Enfekte olan şahıs, Prag Askeri Hastanesi’nde (UVN) karantinaya alındı.<br>
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İKİ ŞÜPHELİ VAKA DAHA VAR<br><br>Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü, toplamda 3 şüpheli vakadan alınan örneklerin grip ve grip dışı viral hastalıklar laboratuvarına gönderildiğini, ilk örneğin pozitif olduğunun anlaşıldığını ve diğer iki örneğin ise incelemesinin devam ettiğini bildirdi.<br><br>
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\"SALGINA DÖNÜŞMESİ BEKLENMİYOR\"<br><br>Çek Tıp Derneği Başkanı Pavel Dlouhy ise salgının en fazla cinsel temasla bulaşabileceği, normal yolla bulaşabilmesi için kişilerin en az 8 saat ve 2 metreden daha az bir yakınlıkta durması gerektiğini açıklayarak, \"Bu virüsün salgına dönüşmesini beklemiyoruz. Sadece insanların kimlerle temas ettiklerinin çok iyi gözlemlenmesi gerekli\" ifadelerini kullandı.<br>Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 ülkede 131 doğrulanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka olduğunu duyurmuş, hastalık Avrupa’da, Danimarka, İskoçya, İspanya, İtalya, Slovenya ve Avusturya gibi ülkelerde de görülmüştü.<br>
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\"ÖZEL BİR TEDAVİ UYGULAMIYORUZ\"<br><br>Prag Askeri Hastanesi Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, \"Hasta karantina altında. Kendisi ile ilgilenen sağlık personeli de özel koruyucu ekipman kullanıyor. Özel bir tedavi uygulamıyoruz. Sadece hastalığın semptomlarıyla ilgileniyoruz\" dedi.
DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü'nün nasıl bulaştığını açıkladı
Son günlerde maymun çiçeği virüsü vakalarının artması, koronavirüs salgını henüz bitmemişken yeni bir pandemiyle karşılaşma korkusuna neden oldu. DSÖ üst düzey yetkilileri; maymun çiçeği virüsünün deriden deriye temasla bulaştığını söyledi. Yetkililer ayrıca; maymun çiçeğini kast ederek; "Bu gruptaki virüsler mutasyon geçirme eğiliminde değiller ve genelde oldukça sabitlerdir" dedi.


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