Dünyanın en soğuk kasabasında rekor sıcaklık: 38 derece Sibirya'nın kuzeydoğusundaki Verkhoyansk kasabasında Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Bu, Kuzey Kutup Dairesi'nde, kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklık.

Haber Merkezi 22 Haziran 2020, 13:23 Son Güncelleme: 22 Haziran 2020, 15:35 Diğer