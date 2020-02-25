Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü

Japonya'nın Niigata bölgesinde yaşayan ve kaldığı huzurevinde 12 Şubat'ta Guinness yetkilisince kendisine sertifika verilen, 5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe, 113 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitirdi. Yetkililer, Watanabe'nin 23 Şubat Pazar günü öldüğünü doğruladı.

12 torunu, 16 torun çocuğu 1 torun torunu sahibi

Watanabe'nin son zamanlarda yemek yiyemediğini ve ölümünden birkaç gün önce ateşlendiğini ve nefes darlığı çektiğini aktardı. Haberde, 5 çocuklu Watanabe'nin 12 torun, 16 torun çocuğu ve 1 torun torunu sahibi olduğu kaydedildi. Uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorusuna Watanabe, "Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin" yanıtını vermişti.

Unvanını geçen ay almıştı

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Watanabe, 20 yaşında gittiği Tayvan'da 18 sene yaşamış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından da Niigata'ya geri dönmüştü. Watanabe, 10 yıl öncesine kadar bonsai ağacı yetiştirip sergiliyordu. Japonya'nın Hokkaido bölgesinden Masazo Nonaka'nun Ocak 2019'da 113 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Watanabe'nin "dünyanın en yaşlı erkeği" unvanını aldığı bildirilmişti.

OYNAT 06:09 101 yaşında 'dünyanın en yaşlı paraşütçüsü' rekorunu kırdı 101 yaşındaki Bryson William Verdun Hayes, 4 bin 572 metre yükseklikten atlayarak 'dünyanın en yaşlı paraşütçüsü' rekorunu kırdı. Rekorun kendisinden önceki sahibi ise atlayışını 101 yıl 3. gününde yapmıştı.











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"Dünyanın en yaşlı kişisi" 117 yaşında

Guinness Dünya Rekorları Mart 2019'da 116 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka'ya, dünyanın en yaşlı kişisi unvanını vermişti. Geçen ay 117. yaşını kutlayan Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Chiyo Miyako olmuştu.

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