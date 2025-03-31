Dünyanın gözleri Çin'de: Toryumdan sonra 100 milyon tonluk dev keşif daha

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Güney Çin Denizi'nin doğusunda rezervi 100 milyon tonu aşan büyük bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu.
- CNOOC, petrol sahasının Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinin yaklaşık 170 kilometre açığında ve ortalama 100 metre su derinliğinde yer aldığını belirtti. Açıklamada, petrol sahasında yapılan test sondajının günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz üretimi sağladığı kaydedildi.
Güney Çin Denizi'nin doğusunda gerçekleşen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde önemli ilerlemelerin kaydedildiği vurgulanan açıklamada, son iki yılda, art arda kanıtlanmış rezervi 100 milyon tonu aşan petrol sahalarının keşfedildiği de aktarıldı.
Toryum madeni keşfedilmişti
Çinli jeologlar, İç Moğolistan’daki Bayan Obo maden kompleksinde 1 milyon ton toryum rezervi keşfettiklerini açıkladı. Bu miktarın Çin’in enerji ihtiyacını 60 bin yıl boyunca karşılayabileceği iddia ediliyor.
Çin, fosil yakıtlara olan bağımlılığı bitirebilecek yeni bir nükleer enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu. Pekin’deki jeologlar, İç Moğolistan’daki Bayan Obo maden kompleksinde büyük miktarda toryum bulunduğunu açıkladı.
Bilim insanları, bu rezervin tam kapasiteyle işletilmesi halinde Çin’in enerji ihtiyacını “neredeyse sonsuza kadar” karşılayabileceğini belirtiyor.
Düşük radyoaktif seviyeye sahip olan toryum, erimiş tuz reaktörlerinde kullanılarak büyük miktarda enerji üretebiliyor.
Çin, 2029’da faaliyete geçmesi beklenen dünyanın ilk toryum bazlı nükleer santralini Gobi Çölü’nde inşa ediyor.