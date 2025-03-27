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ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü

16:0827/03/2025, Perşembe
AA
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ABD ekonomisi, 2024 genelinde ise yüzde 2,8 büyüdü. ABD ekonomisi, 2023'te yüzde 2,9 büyüme kaydetmişti.
ABD ekonomisi, 2024 genelinde ise yüzde 2,8 büyüdü. ABD ekonomisi, 2023'te yüzde 2,9 büyüme kaydetmişti.

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü veriler ve şubat ayında yayınlanan ikinci tahminde ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidildi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü veriler ve şubat ayında yayınlanan ikinci tahminde ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3, üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2024 genelinde ise yüzde 2,8 büyüdü. ABD ekonomisi, 2023'te yüzde 2,9 büyüme kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yıl dördüncü çeyrek büyümesinde, temel olarak tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ithalat ise azaldı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH'deki revizyonda ise ithalatta aşağı yönlü revizyon belirleyici oldu.

Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,4 olarak korundu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,2 artmıştı.

#ABD
#GSYH
#Ekonomi

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