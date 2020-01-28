Dünya Ebu Karin temiz
ORTADOĞU

Ebu Karin temiz

Libya’da Türkiye ve Rusya’nın girişimiyle ilan edilen, Berlin’deki zirvede de devamına karar verilen ateşkes sözde kaldı. Hafter terör örgütü saldırılarına aralıksız devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Trablus’taki mahalleler ve Maitika uluslararası havaalanı rastgele bombalandı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Hafter’e bağlı milislerin ateşkes ihlalleri karşısında diyalog girişimlerini gözden geçirme kararı aldı.

HAFTER’E ŞOK BASKIN

Hafter’in çatışma noktalarından biri de Misrata’nın güneyindeki Ebu Karin oldu. UMH güçleri, Hafter’e bağlı milislerin yoğun bombardıman altında tuttuğu bölgeden taktik olarak çekildi. Hafter güçleri bölgeye girince bu kez UMH Ordusu karşı saldırıya geçti. Ağır kayıplar veren Hafter çekilmek zorunda kaldı. Mısır ve BAE’nin verdiği çok sayıda askeri araç imha edilirken, en az 20 milisin öldürüldüğü, Hafter güçlerinin cesetleri bile geride bırakarak bölgeyi terkettiği ifade edildi.

UMH KONTROLÜNDE

Sirte’deki UMH Komutanı İbrahim Beytülmal, Ebu Karin’de kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu söyledi. Hafter milisleri Kadiyah ve Al Vasaka bölgelerinde de yoğun saldırılar düzenledi ancak başarılı olamadı. Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu ise yabancı uçaklar aracılığıyla düzenlediği bombardımanın ardından kara saldırısı başlatan Hafter’in güvenilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Silahsız çözüm istemiyor

  • Hafter’e bağlı teröristler “saldırıları savunma amacıyla” başlattıklarını öne sürdü. Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, “Ebu Karin’de burada yaşanan askeri hareketliliğe karşı önleyici bir operasyon yaptık” iddiasında bulundu. Mismari ‘ateşkes’ konusundaki tavrına da şu sözlerle özetledi: “Libya’daki sorunun çözümü siyasetle değil, ancak silah yoluyladır.”

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