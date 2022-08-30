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AVRUPA

Edi Rama'dan AB'ye sert sözler: Bize aşıyı Türkiye verdi

Arnavutluk Başkanı Edi Rama koronavirüs salgını dönemiyle ilgili Avrupa Birliği'nin aşı konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin uzattığı yardım elini hatırlatan Rama, "Bize aşıyı Türkiye verdi. Erdoğan olmasaydı ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​Edi Ramadan ABye sert sözler: Bize aşıyı Türkiye verdi
Arnavutluk Başkanı Edi Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovenya'da düzenlenen 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda konuştu.

Rama'nın gündeminde, koronavirüs sürecinde yaşananlar vardı.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİNİ HATIRLATTI

Avrupa Birliği'nin koronavirüs sürecindeki tutumunu eleştiren Rama "Bizi tamamen unuttular" dedi. Türkiye'nin yardım elini hatırlattı.

Avrupa Birliği'nin o dönemde aşı konusunda utanç verici hatalar yaptığını söyledi.

Arnavutluk'a Türkiye'nin aşı yardımında bulunduğunu belirtti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu.

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"ERDOĞAN OLMASAYDI ÇOK FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDERDİ"

  • Rama, "Her konuşmada balkanlar bizimle olmalı, üçüncü tarafların etkisine bırakılmamalı diyorlar. Ancak ne oldu, Sırbistan Çin'den aşıyı aldı. Biz Türkiye'den aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Umarım Avrupa dersini almıştır" dedi.

Rama, "Avrupa Birliği'nin, sadece birbirlerine aşı dağıtıp bizi tamamen unutmak gibi utanç verici bir hatayı tekrarlamayacağını umuyoruz" ifadelerini de kullandı.

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