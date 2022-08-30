Edi Rama'dan AB'ye sert sözler: Bize aşıyı Türkiye verdi Arnavutluk Başkanı Edi Rama koronavirüs salgını dönemiyle ilgili Avrupa Birliği'nin aşı konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin uzattığı yardım elini hatırlatan Rama, "Bize aşıyı Türkiye verdi. Erdoğan olmasaydı ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

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