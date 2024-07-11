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Dünya

El Salvador'da OHAL sonrası hapishanelerde 261 kişi öldü

El Salvador'da 2022'de suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sonrası cezaevine giren en az 261 kişinin hapishanede hayatını kaybettiği belirlendi.

11:35 - 11/07/2024 Perşembe
AA
El Salvador
El Salvador

ABD-El Salvador merkezli insan hakları örgütü Cristosal, ülkede Mart 2022'de OHAL ilan edilmesinden bu yana cezaevine giren ve burada ölenlere ilişkin verilerin yer aldığı raporu yayımladı.


Rapordaki verilerin, hapishanede hayatını kaybedenlerin yakınlarından, mezar ve adli tıp belgelerinden elde edildiği belirtildi.



Ülkede 2022'den bu yana çete üyesi olduğundan şüphelenilen 80 bini aşkın kişinin cezaevine girdiği kaydedilen raporda, en az 261 kişinin hapishanede öldüğünün tespit edildiği ifadesi yer aldı.


Raporda, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının hastalık ve "şiddet olayları" gibi nedenlerden öldüğü, bazılarının ölüm nedeninin belirlenemediğine dikkati çekildi.


Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.





#ABD
#OHAL
#El Salvador
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