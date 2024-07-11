El Salvador'da OHAL sonrası hapishanelerde 261 kişi öldü

Azerbaycan, ABD ve Ermenistan dışişleri bakanları, ABD'nin başkenti Vaşington'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen üçlü toplantıda tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanması hususunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği belirtilen açıklamada, bu yönde çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.