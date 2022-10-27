Dünya Elon Musk Twitterı resmen satın aldı
AVRUPA

Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı. Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Elon Musk Twitterı resmen satın aldı
Elon Musk

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ı resmen satın aldığını açıkladı.

Reklamverenlere ithafen yapılan basın açıklamasında Musk, satın alma nedeni olarak düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği dijital bir kent oluşturmayı amaçladığını söyledi ve Twitter'da para kazanmanın öncelikli olmadığını belirtti.

Musk'ın açıklamaları şu şekilde:

  • "Twitter'ı satın alma konusundaki motivasyonumu kişisel olarak sizlerle paylaşmak istedim. Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılıkla ilgili ne düşündüğüm hakkında çoğu yanlış çıkan çok fazla spekülasyon yapıldı."
  • "Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olmasıdır. Şu anda sosyal medyada daha fazla nefret üretiminin yanı sıra toplumumuzun aşırı sol ve aşırı sağ yankı odaklarına bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Geleneksel medyanın büyük bir bölümü, bitmek bilmeyen tıklama arayışında parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi fakat bunu yaparken diyalog fırsatı ise kaybedildi. Bu nedenle Twitter'ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım."

44 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

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