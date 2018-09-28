Dünya Endonezya 5,3 ile sarsıldı
ASYA

Endonezya 5,3 ile sarsıldı

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge yetkilileri ise depremde şu ana kadar hasar, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Langsa kentinin 17 kilometre kuzeybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Bölge yetkilileri ise depremde şu ana kadar hasar, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Tsunami alarmı verilmedi

Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgenin diğer ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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