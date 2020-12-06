Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara yolsuzluk paralarıyla teslim oldu

Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın koronavirüs yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaştığını tespit etti.

Dağıtılan her yiyecek paketi için Endonezyalı bakanın hesabına para yatırıldığı belirtiliyor.

Toplamda 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) yani yaklaşık 9 milyon lira rüşvet alan Batubara, yolsuzluk şebekesinin ortaya çıkarılmasıyla polise teslim oldu.

5 ayrı kentin yardımlarında yolsuzluk yapıldı

Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Başkanı Firli Bahuri, yaptığı açıklamada, Bakan Batubara’nın başkent Cakarta’nın da olduğu 5 kenti kapsayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonunda yolsuzluğa karışmakla suçlandığını belirtti.

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Bahuri, soruşturma çerçevesinde Kovid-19 yardım paketi kapsamında mal tedariklerine ilişkin Batubara’nın 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) rüşvet aldığından şüphelenildiğini ifade etti.

Müebbet hapisle yargılanabilir

Bavullar dolusu paranın yanı sıra bakanın lüks otomobillerine de el konuldu. Endonezyalı bakanın müebbet hapisle yargılanacağı gelen haberler arasında.

Bahuri, rüşvet olayında aralarında 2 bakanlık yetkilisinin olduğu 4 kişinin yanı sıra Bakan Batubara’nın KPK binasında sorgusunun devam ettiğini aktardı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, söz konusu rüşvet olayına ilişkin yolsuzluğa karışanları kesinlikle korumayacaklarının altını çizerek, bakanlara yolsuzluktan kaçınmaları konusunda uyarısını yineledi.

Öte yandan, ıstakoz tohumu ihracatında rüşvet aldığı suçlamasıyla 25 Kasım’da gözaltına alınan ve soruşturması devam eden Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo görevinden istifa etmişti.