Dünya Endonezyada deprem 48 can aldı
ASYA

Endonezya'da deprem 48 can aldı

Endonezya deprem ve depremin yol açtığı tsunamiyle baş etmeye çalışıyor. Sulawesi Adası'nda meydana gelen depremde şu ana kadar 48 kişi hayatını kaybederken, 356 kişi de yaralandı. Kaynaklar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getiriyor. Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim sorunları yaşanıyor.

Haber Merkezi AA
Endonezya'daki depremde şu ana kadar 48 kişinin yaşamını yitirdiği ve 356'sının da yaralandığı açıklanırken yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Endonezya'daki depremde şu ana kadar 48 kişinin yaşamını yitirdiği ve 356'sının da yaralandığı açıklanırken yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 48 kişinin öldüğü ve 356 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 48 kişinin öldüğü ve 356 yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını açıkladı.

Reuters

Ölü sayının artmasından endişe ediliyor

Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığını vurgulayan Nugroho, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaşmadığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim de sorun yaşadıklarını dile getiren Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

AA

Büyük uçaklar bölgeye giremiyor

Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

AA

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.  

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"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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