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Dünya Endonezyada ramazana özel ek maaş ödemesi yapılıyor
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ASYA

Endonezya'da ramazana özel ek maaş ödemesi yapılıyor

Endonezya'da ramazana özel ek maaş ödemesi yapılıyor

Endonezya'da ramazan ayına özel ek bayram maaşı çalışanların ailelerine mutlulukla kavuşmasını sağlıyor. Ülkede özellikle aile birlikteliğine büyük önem verilen Ramazan Bayramı etkinliklerine katkı amacıyla çalışanlara ek maaş ödemesi yapılıyor. Dini Bayram Ödeneği olarak adlandırılan ek maaş ödemesine ilişkin ilk düzenlemeler 1994'te yapıldı.

Haber Merkezi AA
Ülke nüfusunun yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü de diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.
Ülke nüfusunun yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü de diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.

Endonezya'da her yıl ramazan ayına özel ödenen çifte maaş, çalışanların ailelerine mutlulukla kavuşmasını sağlıyor.

  • Ülkede aile birlikteliğine önem verildiği ve en uzun tatil döneminin yaşandığı Ramazan Bayramı'nda, çalışanların bayram etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla ek maaş ödemesi yapılıyor.

Çalışanlar, Ramazan Bayramı öncesi memlekete dönüş masrafları ve hediyelik eşya alımında büyük destek sağlayan ek ödemeyi her yıl heyecanla bekliyor.

Ramazan ayı için Dini Bayram Ödeneği (THR) ya da 13’üncü maaş olarak da anılan ek maaş ödemesinin tüm şirketlerin çalışanlarına ödeme zorunluluğu bulunuyor.

Endonezya İşgücü Bakanlığına bağlı İşçi Refahı Sosyal Hizmetler Alt Daire Başkanı Bondet Yudaswarin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Ülkede özellikle Ramazan Bayramı’nda aile kavuşması ve ihtiyaçların giderilmesi amacıyla THR ödemesine ilişkin 1994 yılında ilk düzenlemeler yapıldı ve sonraki yıllarda yapılan çeşitli düzenlemelerle de zorunlu hale geldi.'' dedi.

Bu ödemenin bayramdan en az bir hafta önce yapılması gerektiğini aktaran Yudaswarin, ''Kamu ya da özel firmalar fark etmeksizin tüm şirketler çalışanlarına ödemek zorunda. THR ödemesini ihlal ettiği tespit edilen şirketlere ceza uyguluyoruz. Çalışanların tam ek maaş ödemesi alması için de bir yıl çalışma zorunluğu bulunuyor. Daha az çalışanlar ise çalışılan süreye göre yapılan hesaplamalar ile yine ek ödeme alıyor.'' ifadelerini kullandı.

Özellikle Ramazan Bayramı ziyaretinin ülkede güçlü bir gelenek olduğunu da vurgulayan Yudaswarin, ''Ülkedeki tüm insanlar bayramda, çocuklarına, ailelerine ve akrabalarına kavuşarak bayramı bir arada kutlama ve bayramı paylaşmanın heyecanı içerisinde oluyor.'' diye konuştu.

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Diğer din mensuplarına da THR ödemesi yapılıyor

THR mevzuatına göre Endonezya’da Hristiyanlık ve Budizm gibi diğer dinlerin mensuplarına da kendi dini bayramlarından önce ek maaş ödemesi yapılıyor.

  • Başkent Cakarta’da kamuda çalışan Menar Kusumo, ramazan ayına özel verilen ekstra maaşın, memlekete dönüşte yol masraflarını karşılamasında ve ailesine hediyeler almasında büyük katkı sağladığını ifade etti.

Ailesinin Yogyakarta kentinde olduğunu söyleyen Kusumo, THR ödemesinin özellikle bayram etkinliği amacıyla evlerine dönenler için çok yararlı olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan, Ramazan Bayramı'nın geleneği haline gelen ve yerel dilde "mudik" olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğu döneminde, uçak, tren ve otobüs biletleri erkenden tükenirken kara yollarında da kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

260 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya, en kalabalık Müslüman nüfusu barındırıyor. Ülke nüfusunun yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü de diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.

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