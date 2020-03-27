Dünya Endonezyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Merapi Yanardağında patlama Kül bulutları 5 kilometreye yükseldi
ASYA

Endonezya’da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Merapi Yanardağı’nda patlama: Kül bulutları 5 kilometreye yükseldi

Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda meydana gelen patlama sonrası kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Yanardağda patlama sonucu 2010 yılında 350 kişi hayatını kaybetti.
Yanardağda patlama sonucu 2010 yılında 350 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’daki Java Adası’nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı.

  • Yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yakın çevrede havadan kül yağmaya başladı. Yetkililer tarafından çevrede yaşayanlara gündelik hayatlarına devam etmeleri söylenirken, yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Merapi Yanardağı’nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama
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Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama
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