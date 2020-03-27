Endonezya’da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Merapi Yanardağı’nda patlama: Kül bulutları 5 kilometreye yükseldi

Sokağa çıkanlara dayak

Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağa uymayanlara polisin coplarla müdahale etti. Bazı vatandaşlara ise ceza olarak egzersiz yaptırıldı.