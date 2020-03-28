Dünya Endonezyadaki yanardağ 24 saatte 3üncü kez patladı
ASYA

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 3 patlama odu

Endonezya'daki yanardağ 24 saatte 3'üncü kez patladı

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda dünden bu yana 3 patlama meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Merapi Yanardağı
Foto/arşiv: Merapi Yanardağı

Metro TV kanalının haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda en son patlama sabah yerel saatle 05.21’de oldu ve 180 saniye sürdü.

Bölge yetkilileri, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını bildirdi.

Öte yanda dün meydana gelen iki patlama nedeniyle Magelang bölgesine bağlı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu.

İkinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yapılıyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.  

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

ABD'de dikkat çeken karar: Tıp öğrencileri erken mezun edilecek
DÜNYA
ABD'de dikkat çeken karar: Tıp öğrencileri erken mezun edilecek

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 15 bin asker sokağa iniyor
DÜNYA
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 15 bin asker sokağa iniyor
Abone Ol Google News
Bir mahalle dahakarantina altına alındı

Bir mahalle daha
karantina altına alındı

Jandarma tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
İşte yeni Bakan

İşte yeni Bakan

​İBB'nin en başarılı bürokratlarındandı
3 bakanlığa13 isim atandı

3 bakanlığa
13 isim atandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İki ülkeden<br>daha kötü haber geldi

İki ülkeden
daha kötü haber geldi
Trende de<br>seferler durduruldu

Trende de
seferler durduruldu

Sadece İstanbul ve Ankara'daki iki hat çalışacak.
450 kişi<br>karantinada!

450 kişi
karantinada!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirildiler.

15 bin asker<br>sokağa iniyor

15 bin asker
sokağa iniyor

Koronavirüsle mücadeleye destek olacaklar
Erdoğan<br>'takibe' aldı

Erdoğan
'takibe' aldı

​Sosyal medya ekibi anında refleks gösterdi
Kabinede <br>sürpriz değişiklik

Kabinede
sürpriz değişiklik

Ulaştırma Bakanının görevine son verildi.
Şehir dışına <br>çıkışa kısıtlama

Şehir dışına
çıkışa kısıtlama

​Otobüs seferleri izne bağlandı, servisler yasaklandı.
Türkiye hava sahasını kapattı

Türkiye hava sahasını kapattı

Sivil Havacılık GM: Ülke genelinde tüm dış hat uçuşlar durduruldu.
Seyahatler<br>izne bağlandı

Seyahatler
izne bağlandı

​Alınan 7 karar, 30 Büyükşehirde titizlik ve kararlılıkla uygulanacak.
Aman ha gevşemeyin

Aman ha gevşemeyin

​Yeni Şafak'a konuşan profesör uyardı: Pandemi ancak 3 yolla bitebilir.
Biz yalnız bırakılmadık

Biz yalnız bırakılmadık

​KYK yurtlarında karantinaya alınan öğrenciler Yeni Şafak'a konuştu.
Tarlalar boş kalmasın

Tarlalar boş kalmasın

​Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli.
132 bin kişi iyileşti

132 bin kişi iyileşti

​Küresel salgında umut veren rakam: İyileşme oranı yüzde 83.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.