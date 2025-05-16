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Enfeksiyonları günler öncesinden tespit eden akıllı bandaj: iCares

Enfeksiyonları günler öncesinden tespit eden akıllı bandaj: iCares

09:0716/05/2025, Cuma
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Bandaj; fazla nemi uzaklaştıran, örnekleri analiz eden ve dışarı taşıyan üç mikroakışkan bileşenden oluşuyor.
Bandaj; fazla nemi uzaklaştıran, örnekleri analiz eden ve dışarı taşıyan üç mikroakışkan bileşenden oluşuyor.

California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından geliştirilen yeni nesil bir akıllı bandaj, kronik yaralardaki sıvıyı analiz ederek enfeksiyonu günler öncesinden tespit edebiliyor. Bu “cilt laboratuvarı”, yara iyileşmesini hızlandırmak ve hastayı sürekli izlemek için tasarlandı.

Wei Gao liderliğindeki ekip, 2023 yılında hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde bandajın gerçek zamanlı veri toplayabildiğini ve elektriksel ya da medikal müdahalelerle iyileşmeyi hızlandırabildiğini göstermişti.


İnsan hastalarda test edildi

iCares adı verilen gelişmiş sürüm, diyabet ya da damar tıkanıklığı gibi nedenlerle iyileşmesi geciken yaralara sahip 20 hasta üzerinde denendi. Bandaj, yaranın ürettiği sıvıyı sürekli olarak örnekleyerek iltihap ve enfeksiyon belirtilerini tespit etti.


Üç mikroakışkan modülle donatılmış tasarım

Bandaj; fazla nemi uzaklaştıran, örnekleri analiz eden ve dışarı taşıyan üç mikroakışkan bileşenden oluşuyor. Nano düzeyde geliştirilmiş sensörlerle donatılan cihaz, sadece taze sıvıları analiz ederek yüksek doğruluk sağlıyor.


Gao, “Sadece yeni sıvı örneklerini analiz ederek doğru sonuçlara ulaşabiliyoruz. Bu sayede enfeksiyon belirtilerini hastada semptomlar ortaya çıkmadan 1–3 gün önce fark edebiliyoruz” dedi.


Yapay zekâ ile yara sınıflandırması ve tahmini iyileşme süresi

Araştırmacılar ayrıca, yaranın türünü sınıflandırabilen ve iyileşme süresini tahmin edebilen bir makine öğrenmesi algoritması da geliştirdi. Bu algoritmanın doğruluk seviyesi, deneyimli doktorlarla benzer çıktı.


Bandaj, esnek bir polimer yüzeyden oluşuyor ve 3D yazıcı ile düşük maliyetle üretilebiliyor. Kullan-at tarzında olan sensör kısmı hijyenik kullanım sunarken, sinyalleri işleyip telefonlara ileten elektronik kart kısmı yeniden kullanılabiliyor.

#California Teknoloji Enstitüsü
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