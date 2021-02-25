Dünya Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı
ASYA

Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya “ Ülkede askeri darbe girişimi var” sözüyle karşılık verdi. Orduya destek veren halk ise, Savunma Bakanlığı önünde toplandı. Ülkede karşıt gruplar arasında tartışmalar yaşanırken Erivan semalarında Su-30 asker jetleri uçmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erivan semalarında savaş jetleri alçak uçuş yapmaya başladı.
Erivan semalarında savaş jetleri alçak uçuş yapmaya başladı.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya “ Ülkede askeri darbe girişimi var” sözüyle karşılık verdi. Orduya destek veren halk ise, Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

Erivan'da savaş uçakları alçak uçuş yapıyor
OYNAT 00:59
Erivan'da savaş uçakları alçak uçuş yapıyor
Ermenistan'da ordunun, hükümetin istifasını istemesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, taraftarlarını sokağa davet etmişti. Vatandaşlar hükümet binasının önlerinde toplanmaya başladı. Ermenistan hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ise kentte alçak uçuş yapıyor.

SAVAŞ JETLERİ UÇMAYA BAŞLADI

Ülkede karşıt gruplar arasında tartışmalar yaşanırken Erivan semalarında Su-30 asker jetleri uçmaya başladı. Paşinyan karşıtları alçak uçuş gerçekleştiren savaş jetlerini alkışladı.

"POZİSYONUMUZ AYNI"

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı son paylaştığı açıklamada "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştı" mesajını paylaştı.

Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
OYNAT 00:59
Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.



Ermenistan polisi Hükümet binasını ablukaya aldı
OYNAT 00:59
Ermenistan polisi Hükümet binasını ablukaya aldı
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ı istifaya davet etti. Paşinyan, ülkede bir darbe girişiminin olduğunu söyledi. Paşinyan daha sonra makamından yaptığı yayınla Ermenistan vatandaşlarını başkent Erivan'daki Cumhuriyet meydanına çağırdı. Polis, meydandaki Hükümet binasını abluka altına aldı.


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