Erivan semalarında savaş jetleri uçmaya başladı

Ermenistan polisi Hükümet binasını ablukaya aldı

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ı istifaya davet etti. Paşinyan, ülkede bir darbe girişiminin olduğunu söyledi. Paşinyan daha sonra makamından yaptığı yayınla Ermenistan vatandaşlarını başkent Erivan'daki Cumhuriyet meydanına çağırdı. Polis, meydandaki Hükümet binasını abluka altına aldı.







