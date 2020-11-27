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Dünya Ermeni General Hakobyan Paşinyanın ruhsal sorunları var
ASYA

Ermeni General Hakobyan: Paşinyan'ın ruhsal sorunları var

Ermenistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Movses Hakobyan, Paşinyan'ın kendisini hedef alan açıklamalarına cevap verdi. Hakobyan, "Paşinyan zihinsel bozukluklardan muzdarip. Ordunun ve savaşın ne olduğunu bilmiyor" dedi.

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Movses Hakobyan
Movses Hakobyan

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Albay General Movses Hakobyan, Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildikleri ve Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuna verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğununa dair itiraflarda bulunmuştu.

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İtiraflarının ardından hakkında soruşturma açılan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından eleştirilen Hakobyan, kendisine yönelik suçlamalara cevap verdi.

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"Paşinyan'ın ordu hakkında bilgisi yok"

Paşinyan hakkında konuşan Ermeni general, "Nikol Paşinyan'ın ruhsal sorunları var, hasta. Ordunun ne olduğunu ve ne zaman savaşılması gerektiğini bilmiyor. savaşın ne olduğunu da bilmiyor" dedi.

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