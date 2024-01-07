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Dünya

Ermeni Polis Teşkilatı'nda 'IQ' krizi

Ermenistan'da polis memurlarının yaklaşık yüzde 50'sinin tasdik sürecinde genel bilgi sınavını geçemediği ortaya çıktı. Halk dilinde 'IQ' testi olarak adlandırılan bu testin sonuçları ile genel bilgi eksikliğinin ortaya çıktığı ifade edildi. Toplam 454 memurun genel bilgi testini geçemediği, 192 polis memurunun beden eğitiminde başarısız olduğu, ateşli silahlar eğitiminde de 279 polis memurunun gerekli standartların altında kaldığı bildirildi.

Semih Bozkuş
00:47 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ermenistan polisi (Foto: Arşiv)
Ermenistan polisi (Foto: Arşiv)

Ermeni Polis Teşkilatı genel bilgi kriziyle karşı karşıya.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı, polis memurlarının yaklaşık yüzde 50'sinin tasdik sürecinde genel bilgi sınavını geçemediğini duyurdu.

Hong Kong merkezli BNN Breaking'de yer alan habere göre, 'polis teşkilatında bilgi krizi' olarak nitelenen bu durum, Aralık 2023'ün sonuna doğru memurlar arasında yürütülen kapsamlı tasdik sürecinin sonuçlarının bir parçası olarak ortaya çıktı.

Polisler 'IQ testi'nden kaldı

Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bin 123 polis memurunun bu zorlu tasdik sürecinden geçtiği ancak yalnıza 190 subayın tüm aşamaları başarıyla tamamladığı belirtildi.

Bir memurun yeteneklerini dört ayrı aşamada kapsamlı bir şekilde ölçen tasdik süreci, halk dilinde 'IQ testi' olarak adlandırılan elektronik bir genel kültür testiyle başlıyor.

Bunu iki aşamalı fiziksel ve ateşli silahlar eğitim testi, mesleki yeterliliklerin elektronik testi ve son olarak ana ve üst grup polis pozisyonları için bir mülakat takip ediyor.

Çok az sayıda polis 'mesleki yeterlilik' ortaya koydu

Sonuçlar, memurlar arasında şaşırtıcı bir genel bilgi eksikliğini ortaya çıkardı. Toplam 454 memur genel bilgi testini geçemedi. Beden eğitimi bir diğer önemli engeli oluşturuyordu; 192 polis memuru bu aşamada başarısız oldu. Ateşli silahlar eğitiminde 279 polis memurunun gerekli standartların altında kaldığı görüldü. Sonuç olarak ise çok az sayıda polis memurunun mesleki yeterliliklerini göstermede başarısız olduğu öğrenildi.

Genel bilgi 'IQ Testi'

Doğrulama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan ve genellikle 'IQ testi' olarak adlandırılan genel bilgi testi, iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm memurun genel gelişimini değerlendirirken, ikinci bölüm memurun mesleki becerilerini test ediyor. Bu aşamada ortaya çıkan yüksek başarısızlık oranı nedeniyle de Ermeni polis teşkilatının genel yetkinliğine ilişkin soruları gündeme getirdiği ifade edildi.



#Ermenistan
#Polis Teşkilatı
#IQ Testi
#Memur Yeterlilik Testi
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