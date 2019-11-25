Dünya Ermeni tasarısının Senatoda engellenmesini Beyaz Saray istemiş Türkiye ile ilişkileri kurtarmak istiyorum
AMERİKA

Ermeni tasarısının Senatoda engellenmesini Beyaz Saray istemiş: Türkiye ile ilişkileri kurtarmak istiyorum

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarılarının oylamalarının engellemesini Beyaz Saray'ın istediği belirtildi. Tasarıyı engelleyen Graham'in "Bir Beyaz Saray yetkilisinin, Cumhurbaşkan Erdoğan ile 13 Kasım'da bir araya geldikten sonra Oval Ofis çıkışında durdurarak, 'Demokrat Senatör Menendez'in aynı gün oylamaya sunacağı Ermeni tasarısını engellemesini' istediğini" söyledi. Graham'in engellemesinin ardından, Menendez'in 21 Kasım'da aynı tasarıyı tekrar gündeme getirmek istediği ancak bu defa Beyaz Saray'in isteği üzerine Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'nin oylamayı engellediği belirtildi. Lindsey Graham, "Bunu yapmamın tek nedeni Erdoğan'ın hala Washington'da olmasıydı. Çok yanlış bir zamanlama olurdu. Mümkünse Türkiye ile ilişkileri kurtarmak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray
Beyaz Saray

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarılarının oylamalarının engellemesini Beyaz Saray'ın istediği belirtildi.

BEYAZ SARAY SENATO'DAN GEÇMEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

  • Haber sitesi Axios, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray'ın sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Senatodan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini yazdı.

OVAL OFİS ÇIKIŞINDA DURDURDULAR

Sitenin haberinde, "Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin, aynı gün Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşen senatörler arasında bulunan Lindsey Graham'i Oval Ofis çıkışında durdurarak, 'Demokrat Senatör Bob Menendez'in Ermeni tasarısını Senatoda oylamaya sunacağını' söylediği" aktarıldı.

İddialara göre, Beyaz Saray yetkilisi Graham'dan "Senato'ya dönmesini ve bu tasarının oylanmasını engellemesini" istedi.

YAPMAMIN TEK NEDENİ ERDOĞAN HALA WASHİNGTON'DA OLMASIYDI

  • Graham, Axios'a yaptığı açıklamada "Beyaz Saray yetkilisi benden 'tasarıya karşı çıkmamı' rica etti ben de 'tabii ki' dedim. Bunu yapmamın tek nedeni Erdoğan'ın hala Washington'da olmasıydı. Çok yanlış bir zamanlama olurdu. Mümkünse Türkiye ile ilişkileri kurtarmak istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Graham, "Tasarının bir daha gündeme gelmesi durumunda bu defa tasarıyı engellemeyeceğini" belirtti.

GRAHAM'DAN SONRA PERDUE'DEN KARŞI ÇIKMASI İSTENDİ

Bunun üzerine Beyaz Saray, Menendez'in perşembe günü tasarıyı tekrar oylamaya sunma girişiminde bulunması üzerine Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'dan engellemede bulunmasını istedi.

  • Perdue'nin Sözcüsü, "Senatör Perdue, Türkiye ve diğer müttefiklerimizle bölgede süren hassas müzakereleri tehlikeye atacağı endişesiyle bu tasarının oylanmasına karşı çıktı." açıklamasında bulundu.

ABD'DEKİ ERMENİ TASARISI

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

  • Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

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