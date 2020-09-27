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Dünya Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı
ASYA

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında son durum: Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni işgali altında bulunan 6 köyün kurtarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusunun karşı saldırılarında 5 köy Ermeni güçlerinden temizlendi.
Azerbaycan ordusunun karşı saldırılarında 5 köy Ermeni güçlerinden temizlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayil bölgelerinde Ermeni işgali altında bulunan Karahanbeyli, Karvand, Horadiz, Büyük Mercanlı ve Nüzgar köyleri Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını açıkladı.

  • Açıklamada, Azerbaycan ordusunun füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı.

Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor.

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, "Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilmişti.

Azerbaycan Ordu Sözcüsü Ermenistan'dan kurtarılan bölgeleri açıkladı
OYNAT 00:47
Azerbaycan Ordu Sözcüsü Ermenistan'dan kurtarılan bölgeleri açıkladı
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırının ardından bölgedeki tansiyon yükseldi. Harekete geçen Azerbaycan güçleri; Fizuli Garhanbeyli,Kervend,Garadiz Kendi,Yukarı Abdurhanmalı, Cebrayıl rayonunun Böyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin temizlendiğini duyurdu.


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