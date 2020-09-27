Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayil bölgelerinde Ermeni işgali altında bulunan Karahanbeyli, Karvand, Horadiz, Büyük Mercanlı ve Nüzgar köyleri Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı.

Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor.

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, "Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilmişti.

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