Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyandan istifa kararı aldı
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı aldı

Ermenistan'da muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan 'istifa' çağrıları yanıt buldu. Aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa kararı aldı.

Haber Merkezi DHA
Ermenistan Başbakanı Paşinyandan istifa kararı aldı
Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

  • 20 Haziran’da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

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ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

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