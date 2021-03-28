Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı aldı

Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü: 3 yaralı

Hindistan'ın Haryana eyaletindeki Daulatabad kentinde bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı çöktü.



Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 3 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Olayın ardından otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Üst geçidin neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

