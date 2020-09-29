Ermenistan Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü ve yaklaşık otuz diğer örgütün üyesidir.

Tarihten bu güne Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği işgal ve katliamlarla tanınan Ermenistan nerede: Nüfusu kaç? Harita'da nerede

Asya'nın batısında Kafkasya'da bulunan Ermenistan'ın yüzölçümü 29,8 bin kilometrekaredir. Ülke, kuzeyde Gürcistan, batıda Türkiye, güneyde İran, doğuda Azerbaycan, güney batıda Azerbaycan'a bağlı özerk bölge olan Nahçıvan ile komşudur.

Dağlık bir ülke olan Ermenistan'ın topraklarının yüzde 90'ından fazlası 1000 metrenin üzerindedir. Çok sayıda volkanik dağ bulunan ülkenin doğusunda bulunan 1900 metre yüksekliği, 940 kilometrekare alanı bulunan Sevan gölü, sadece Ermenistan'ın değil, Kafkasya bölgesinin de en büyük gölüdür.

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Ermenistan'ın nüfusu?

Ermenistan'ın yaklaşık 3 milyon nüfusu bulunmaktadır. Başkenti Erivan olan ülke, daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Erivan'dır; Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da ülkenin diğer önemli şehirlerindendir.