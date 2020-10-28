Ermenistan ordusu tükeniyor: Savaşmak için iki bin kişiye emir verildi 300 kişi geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim gün boyunca ve 28 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıplar vererek geri çekildiği ifade edildi.

2 BİN ASKER YERİNE 300 ASKER TOPLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmeye devam ettiği ve 2 bin kişiye savaşmak üzere emir verilmesine rağmen sadece 300 kişinin toplandığı aktarıldı.

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Birçok asker ve polisin cepheye gitmeyi reddettiği bildirildi.

FOTOĞRAF 15 Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı redderek birliklerinden firar etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı. Cephede hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı Ermenistan ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı. Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti. Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği Dağlık Karabağ'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı. Ermeni asker, 1500 paralı askerin Azerbaycan Ordusu'na karşı savaşmaya hazırlandığını kaydetti. Her paralı askerin ayda 600 dolar aldığını ve 10-15 kişilik gruplar halinde askeri eğitim verildiğini söyledi. ​Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte COVID-19 raporu veren bir doktoru tutukladı. Ermeni askerlerin sahte koronavirüs sertifikasıyla ordudan kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ermenistan'da sosyal ağlardaki paylaşımlarında bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor. Ermenistan'da bin ile iki bin dolara sahte bir COVID-19 sertifikası alınırken, günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi. Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Ermenistan ordusunda koronalı kaçış: Rapor için bin dolar ödüyorlar Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan'ın sahadaki ezici üstünlüğü karşısında hayatlarından endişe duyan çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Raporu düzenleyen doktor düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanırken, sahte COVID-19 raporuna askerlerin bin ile iki bin dolar arasında para ödediği öğrenildi. BiP'te paylaş

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İMHA EDİLEN ASKERİ ARAÇLAR

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 1 "Osa" uçak savar füze sistemi, 3 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi 6 D-30, 5 D-20, 1 D-44 obüs, 2 2A36 Giatsint-B obüsü, 1 120 mm havan, 1 Konkurs tanksavar füzesi ve 6 askeri araç imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

OYNAT 01:44 Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı İşgalci Ermenistan yönetimi tarafından yerine atama yapılan Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda hareket halindeyken isabet alan Harutyunyan'a ait aracın parçalandığı görülüyor. BiP'te paylaş

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