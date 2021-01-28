Ermenistan sokaklarında "Türk Paşinyan'a engel olun" afişleri

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede "istenmeyen kişi" konumunda.
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Uzun zamandır düzenlenen eylemlerle istifası istenen ve her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün bir kez daha protesto edilecek.
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Paşinyan Ermenistan Parlamentosu'nda zırhlı yelekle konuşma yaptı
Muhalefet tarafından geniş katılımın olması beklenen Paşinyan karşıtı miting düzenlenecek. Protesto için hazırlanan afişlerde “Türk Paşinyan'a engel olun” yazısına yer verildi.
Afişte, kafasına fes geçirilmiş Paşinyan görseli ve Şuşa’ya asılan Azerbaycan bayrağının fotoğrafı kullanıldı.
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.