Paşinyan geri adım atmıyor

Ermenistan’da önceki gün ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümete istifa çağrısında bulunduğu açıklama sonrasında gerilimli bekleyiş devam ediyor. Ülke içindeki kliklerin bilek güreşine dönüşen gelişmeler karşısında Paşinyan geri adım atmış değil. Ordunun verdiği muhtıranın ardından başkent Erivan’da Paşinyan yandaşları ve karşıtları gösteriler düzenliyor. Ermenistan’da iç siyasette Paşinyan’ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından başlayan gerilim sürüyor. Muhalefet parlamento binası önünde miting düzenlerken Paşinyan’dan silah alımıyla ilgili açıklama geldi. Paşinyan, bir kez daha 2. Dağlık Karabağ Savaşı’nda alınan ağır yenilgiden orduyu sorumlu tutan bir açıklama yayınladı.

Bildiriyle istifası istenen Paşinyan, 2. Dağlık Karabağ savaşında yenilgiden bir kez daha orduyu sorumlu tuttu.

SORUMLULUĞU ORDUYA ATTI

Paşinyan, silah tartışmaları konusunda sorumluluğu Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’na attı. Başbakan, hangi silahların alınacağına bu iki kurumun karar verdiğini, hükümetin sadece kaynak temin ettiğini belirtti. Paşinyan, kendisinden önceki dönemde hükümetin ordunun ihtiyaçlarına çok daha fazla kaynak aktardığının altını çizerek Azerbaycan karşısındaki ağır yenilgiden muhtırayı veren orduyu sorumlu tuttu.

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Sarkisyan

GENERALLE KONUŞACAK

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın da, bir dizi görüşme planladığı belirtildi. Sarkisyan bildiri sonrası Başbakan Paşinyan’ın görevden alınmasını talep ettiği Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüşecek. Sarkisyan, Gasparyan’ın görevden alınma kararnamesini imzalamamıştı. Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada Sarkisyan’ın karar vermek için üç gün süresi olduğu belirtilmişti.

Gasparyan

MUHALİFLER PARLAMENTO ÖNÜNDE

Erivan’da yaklaşık 200 muhalifin gecelediği Bagramyan Caddesi’nde herhangi bir olay yaşanmadığı belirtilirken, muhalifler dün parlamento binası önünde yeni bir miting için toplandı. Paşinyan’ın istifasını isteyen yaklaşık 20 siyasi gücün temsil edildiği Anavatanı Kurtarma Hareketi, vatandaşların Ulusal Meclis önünde de toplandığını duyurdu. Birleşik muhalefet kanadının başbakan adayı Vazgen Manukyan ile Anavatanı Kurtarma Hareketi’nin temsilcileri de mitingde protestocuların yanında yer aldı.

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Mevlüt Çavuşolu

En net tepki Türkiye’den

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısıyla ülkede sular ısınırken ordunun muhtıra vermesine en net ve kararlı tepki, Türkiye’den geldi. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, Batılı ülkelerden Ermenistan’daki darbe girişimine tepki ya cılız ya da saatler sonra geldi. Türkiye, en üst düzeyde darbe girişimi kınayan açıklamalarla net duruş gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere Türkiye, seçimle işbaşına gelmiş bir yönetimin demokrasi dışı yollarla hedef alan girişimi net açıklamalarla kınadı ve her türlü darbenin karşısında olduğunu belirterek net tavrını koydu.

Kremlin’den Dağlık Karabağ uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’da yaşanan gelişmelerin ardından, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına yönelik herhangi bir tehdit görmediklerini belirterek, “Ermenistan’daki gelişmelere rağmen, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemlidir.” uyarısında bulundu.

Dmitriy Peskov

DÜNYA Ermenistan'da füze tartışması darbeyi körükledi: Siyasiler birbirine girdi