Ermenistan'daki darbenin perde arkasındaki 'Rus'

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bildiride, Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesi istendi.

Ermenistan'daki darbenin arkasında ordudaki Rusya yanlısı grubun olduğu öne sürülürken, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden alan Paşinyan ise destekçilerini sokağa çağırdı.

TÜRKİYE'DEN DARBEYE TEPKİ

Ermenistan ordusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması üzerine bu ülkedeki gelişmelerle ilgili soruya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını verdi.

ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istemesi üzerine açıklamalarda bulunarak “Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz” dedi.

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TARİHİ YENİLGİYE UĞRAMIŞTI

Azerbaycan ile geçtiğimiz eylül ayında giriştiği savaşta büyük yenilgiye uğrayan ve işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesini kaybeden Ermenistan, 44 gün süren savaşta binlerce askerini kaybetmesinin yanı sıra ekonomik olarak da milyarlarca dolar kayba uğramıştı.

17 MUHALİF PARTİDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Karabağ'da Ermenistan ordusunun hezimete uğramasının ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve attığı yanlış adımlar en yakın çevresi ve ordu yetkilileri tarafından tek tek deşifre edilen Paşinyan için geçtiğimiz yıl kasım ayında harekete geçen ülkedeki muhalif 17 siyasi parti ortak açıklama yayımlayarak istifa çağrısında bulunmuştu.

44 günlük savaş sonrası Ermenistan işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesini kaybetti.

DÜNYA Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

50 MİLYAR DOLARLIK FATURA KAPIDA

Öte yandan Ermenistan'ın işgal sonrası bölgede oluşturduğu zararın parasal karşılığı 50 milyar dolar olarak ifade edilmiş, Azerbaycan'ın uluslararası mahkemelerde açacağı davalarla bu parayı talep edeceği belirtilmişti. Hali hazırda ekonomik olarak bir çıkmaza giren ve Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle daha da zor günlerin kapıda olduğu Ermenistan'ın ise bu denli bir tazminatı ödeyebilecek parasının olmadığı kaydedilmişti.

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BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA: İSKENDER FÜZESİ

Karabağ savaşındaki tarihi yenilgi sonrası bardağı taşıran son damla ise Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan'ın Rusya'nın İskender balistik füzeleri hakkındaki sözleri oldu.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan - Ermenistan Başbakanı Paşinyan.

MOSKOVA'DA ÖFKE FIRTINASINA NEDEN OLDU

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan'ın Rus yapımı İskender füze sistemlerinin kalitesiz olduğunu öne sürüp, 44 günlük savaş sırasında atılan İskender füzelerinin tam kapasiteyle patlamadığını iddia etmesi Moskova'da öfke fırtınasına neden oldu.

İskender balistik füzeleri.

Paşinyan'ın İskender füze sistemine ilişkin sözlerini manşetlerine taşıyan Rus medyası Ermenistan Başbakanı'na tepki gösterirken Rusya'nın önde gelen isimlerinden de peş peşe açıklamalar geldi.

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PAŞİNYAN YALAN SÖYLÜYOR

Rus Devlet Duması savunma komitesi başkan yardımcısı Viktor Zavarzin Paşinyan'ı yalan söylemekle suçladı. Zavarzin, İskender füzelerinin modern yüksek hassasiyetli silahlar olduğunu ve kendilerini askeri tatbikatlarda defalarca kanıtladıklarını ve bundan şüphe edilmemesi gerektiğini belirtti.

BECERİKSİZLİĞİNİ GÖSTERDİ

Rus Devlet Duması'nın bir diğer üyesi ve Rusya-Suriye parlamentolar arası dostluk komitesi başkanı Dmitry Sabli ise, Paşinyan'ın İskender füzeleri hakkındaki sözlerinin en azından beceriksizliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İskender balistik füzeleri

YÜZDE 90'I PATLAMADI MI?

Ermenistan Savunma eski Bakanı Seyran Ohanyan da Paşinyan'ı yalanlayarak söz konusu füzelerde sorun olmadığını kaydetti.

Böyle bir şeyin mümkün olduğunu sanmadığını ifade eden Ohanyan, ''Bu, füzelerin yüzde 10'unun kullanıldığı veya füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığı anlamına mı geliyor? Bunun anlamı ne? Füze hedefi vurduğunda yüzde 10'u patladı ve yüzde 90'ı patlamadı mı? " diyerek Paşinyan'a tepki gösterdi.

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AÇIKLAMALARINI NETLEŞTİRMELİ

Paşinyan ekibinin bir üyesi ve Parlamento Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Andranik Koçaryan da başbakanın açıklamasının netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kocharyan, İskender füzelerinin Şuşa yönünde kullanıldığına dair iddianın doğru olmadığını söyledi.

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