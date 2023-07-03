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Dünya

Ermenistan’dan İstanbul’a yeni uçuş seferleri başladı

Ermenistan’da yeni kurulan hava yolu şirketi Armenian Airlines, 2 Temmuz Pazar günü itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş düzenlemeye başladı.

12:37 . 3/07/2023 Pazartesi
DHA
İGA İstanbul Havalimanı’na uçan hava yolu şirketi sayısı 92’ye yükseldi.

İGA İstanbul Havalimanı’na uçan hava yolu şirketi sayısı 92’ye yükseldi.

Haftanın iki günü (Pazar ve Çarşamba) Erivan – İstanbul arasında karşılıklı olarak düzenlenecek olan uçuşların A321 tipi uçakla ve JL400 ve 401 uçuş kodlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Pazar günü gerçekleştirilen uçuşta 112 yolcunun İGA İstanbul Havalimanı’na seyahat ettiği ifade edilirken, 42 yolcunun ise Erivan’a uçuş yaptığı bildirildi.

Böylelikle, İGA İstanbul Havalimanı’na uçan hava yolu şirketi sayısı ise 92’ye yükseldi.





#Ermenistan
#İstanbul
#Armenian Airlines
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