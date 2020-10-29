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Dünya Ermenistanın katlettiği 21 Azerbaycanlı gözyaşları içinde toprağa verildi
ASYA

Ermenistan'ın katlettiği 21 Azerbaycanlı gözyaşları içinde toprağa verildi

Ermenistan'ın dün düzenlediği misket bombası saldırısında 21 Azerbaycanlı sivil katledildi. Cenazeler gözyaşları içinde farklı köylerde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'ın batısındaki Berde kentinin çarşısına, dün Smerch füzesinin içine yerleştirilmiş 140'dan fazla misket bombasıyla saldırı yapıldı.

AA
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.

  • Saldırının, çarşının en kalabalık olduğu öğlen saatlerinde gerçeklemesi nedeniyle 5'i kadın 21 sivil öldü.

AA
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmı, Berde'deki kent mezarlığına, bir kısmı da yakın köylerde bulunan mezarlıklara defnedildi.

Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti
OYNAT 00:47
Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapı hasar gördü.

Köy mezarlığına defnedildi

Saldırı sırasında eşiyle doktordan çıkıp eczaneden ilaç almak isterken misket bombasının isabet etmesi sonucu ölen 51 yaşındaki Fazıl Hacıyev de bugün toprağa verilenler arasındaydı.

AA
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.
  • Hacıyev, Berde'nin Niftçi köyünde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları tarafından köy mezarlığında defnedildi.

AA
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.

Hacıyev'in kardeşi Hacıyev, "Abim 1993'teki 1'inci muharebede savaşçıydı. Savaş meydanında ölmedi ama eczanede ilaç alırken vuruldu" ifadelerini kullandı.

AA
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.

Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar kamerada
OYNAT 00:55
Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar kamerada
Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Berde kentinde yaşayan sivillere yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırısı bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

''Sadece babasının yaralı olduğunu söyledik''

Hacıyev, "Bir oğlu şu anda cephede ve babasının vefat ettiğinden haberi yok. Sadece babasının yaralı olduğunu söyledik" dedi.

AA
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'ın haklı davasını Türk basınının dışında kimsenin aktarmadığını belirten Hacıyev, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmasını gündeme getiren Türkiye'nin dışında başka bir devlet yok. Birçok İslam devleti var ancak neyi beklediklerini bilmiyorum" diye konuştu.

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