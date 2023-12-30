Ertelenen Süper Kupa finali dış basında yankı buldu

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesi dış basında geniş yankı uyandırdı.





Bild: Çöldeki derbide büyük sıkıntı













Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı.





Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.





İspanya basını: Türk futbolunda yeni karışıklık













İspanyol "Mundo Deportivo" yayını "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı.





Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.





İtalyan basın: Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi













İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi, ertelenen finali "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi" başlığıyla servis etti.





DailyMail: Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı













DailyMail, haberi "Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla verdi. Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların otellerinden çıkmayı reddettiği belirtildi.





Mirror: Suudiler, Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı









Mirror, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediğini belirtti. Haberde, "Maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" denildi.





The Sun: Takımlar oynamayı reddetti









The Sun ise "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtildi.





Sky Sport: Organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle maç iptal edildi













Sky Sport, "Riyad'daki başlama vuruşuna kısa bir süre kala Galatasaray-Fenerbahçe maçı iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulüpten yapılan ortak açıklamada, kısa süreli iptalin nedeni olarak organizasyondaki aksaklıklar gösterildi" ifadelerini kullandı.









Reuters, karşılaşmanın Ankara-Riyad yakınlaşması sonrası bu ülkede düzenlenmek istendiğine dikkat çekti.



