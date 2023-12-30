|
Dünya

Ertelenen Süper Kupa finali dış basında yankı buldu

Uluslararası spor basını Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenmesini internet sitelerinin ana sayfalarından duyurdu. Gazeteler, krizin Atatürk tişörtü giyilmesi ve takımların sahaya çıkarken taşımak istedikleri pankartlar nedeniyle başladığını yazdı.

09:29 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:32 - 30/12/2023 Cumartesi
Diğer
Süper Kupa finali, dış basında büyük yankı uyandırdı.
Süper Kupa finali, dış basında büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesi dış basında geniş yankı uyandırdı.


Bild: Çöldeki derbide büyük sıkıntı




Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı.


Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.


İspanya basını: Türk futbolunda yeni karışıklık




İspanyol "Mundo Deportivo" yayını "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı.


Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.


İtalyan basın: Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi




İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi, ertelenen finali "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi" başlığıyla servis etti.


DailyMail: Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı




DailyMail, haberi "Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla verdi. Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların otellerinden çıkmayı reddettiği belirtildi.


Mirror: Suudiler, Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı



Mirror, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediğini belirtti. Haberde, "Maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" denildi.


The Sun: Takımlar oynamayı reddetti



The Sun ise "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtildi.


Sky Sport: Organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle maç iptal edildi




Sky Sport, "Riyad'daki başlama vuruşuna kısa bir süre kala Galatasaray-Fenerbahçe maçı iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulüpten yapılan ortak açıklamada, kısa süreli iptalin nedeni olarak organizasyondaki aksaklıklar gösterildi" ifadelerini kullandı.



Reuters, karşılaşmanın Ankara-Riyad yakınlaşması sonrası bu ülkede düzenlenmek istendiğine dikkat çekti.


Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya süper kupa karşılaşmalarının ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.

#Süper Kupa Finali
#Galatasaray
#Fenerbahçe
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arabistan Ligi maçları o platformun yayın akışından kaldırıldı