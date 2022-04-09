Esed ailesi ve rejim yetkilileri captagon baronu oldu

Suriye’deki uyuşturucu ticaretinin büyüklüğü Washington merkezli New Lines Enstitüsü’nün raporuyla ortaya çıktı. Rapora göre, Ortadoğu’daki Captagon narkotik haplarının ticareti 2021 yılında büyük ölçüde genişleyip 5 milyar doları aştı. Captagon adlı uyuşturucu hapın Suriye’de üretildiğinin altı çizildi.

Beşşar Esed’in aile üyeleri, üst düzey rejim yetkilileri ve Lübnan Hizbullahı’nın Captagon üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

420 MİLYON HAP

Raporda “2021’de ticaret hacminin 5,7 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi. Bu verinin yalnızca geçen yıl el konulan hapların değerini yansıttığı düşünüldüğünde, 2020’deki 3,5 milyar dolara kıyasla önemli bir sıçrama yaşandığı görüldü. Raporda; 2021’de 420 milyondan fazla hap ele geçirildiği belirtilse de, ele geçirilen gerçek hap miktarının çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

REKLAM

Captagon

UYUŞTURUCU DEVLETİ

2011’de patlak veren savaştan bu yana Suriye Captagon’un merkezi oldu. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle rejim bunu siyasi ve ekonomik açıdan hayatta kalma aracı olarak kullanıyor. New Lines Enstitüsü raporu da Esed ailesinin ve üst düzey rejim yetkililerinin Captagon üretimi ve kaçakçılığına nasıl dahil olduğunu kanıtlar ve belgelerle gözler önüne serdi.

HİZBULLAH KİLİT ROLDE

“Lübnan, Suriye Captagon ticaretinin bir uzantısı ve Captagon akışları için önemli bir geçiş noktasıdır” denilen rapora göre, zehir ticaretini organize etmek için Suriye topraklarında faaliyet gösteren çeşitli silahlı gruplar ve rejimle bağlantılı kişilerden faydalanılıyor. Bu grupların başında Lübnan Hizbullahı geliyor. Lübnan’da Hizbullah’ın nüfuz sahibi olduğu bazı bölgelerin kaçakçılıkta kilit rol oynadığına dikkat çekiliyor. Hizbullah ise uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılığıyla bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı.

REKLAM

YASADIŞI EKONOMİ

Araştırmacılar Caroline Rose ve Alexander Soderholm tarafından hazırlanan raporda, Captagon ticaretinin “Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde hızla büyüyen bir yasadışı ekonomi haline geldiği” vurgulandı. Captagon’un Avrupa’da kullanımı hala sınırlı olsa da gelecekte bu hapların Ortadoğu sınırlarını aşabileceği öne sürülüyor.

DÜNYA Hizbullah uyuşturucu baronu oldu