Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Esed İdlibe saldırıyor 17 ölü, 35 yaralı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Esed İdlib'e saldırıyor: 17 ölü, 35 yaralı

Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 17 sivil yaşamını yitirdi, en az 35 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
İdlib'e hava saldırıları devam ediyor.
İdlib'e hava saldırıları devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere yaptığı hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, en az 35 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Ariha ilçesi ile El Habit, Marrıthırme Abidin, Sufuhen, Krisaa, Hazarin, Nukeyyir ve Şey Mustafa köyleri, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçaklarının Marratinnuman ve Ariha ilçesi ile Hazarin, Kirisaa ve Marrıthırme köylerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi, en az 35 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib'in Krisaa köyüne düzenlene hava saldırısı ile ilgili muhaliflere ait uçak gözlemevi, "Rus savaş uçakları Lazkiye'nin Hımeymim üssünden kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

REKLAM

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 231 sivilin yaşamını yitirdiğini, 600'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, bir ay önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

İdlib'den vazgeçmek yok
DÜNYA
İdlib'den vazgeçmek yok
Esed İdlibe saldırıyor

Esed İdlib'e saldırıyor

​Saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, en az 35 sivil yaralandı.
Orucunu sahilde açtı

Orucunu sahilde açtı

Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.
Hükümet düştü

Hükümet düştü

Sebastian Kurz, meclisten güven oyu alamadı.
Kara leke olarak <br>hatırlanmaktadır

Kara leke olarak
hatırlanmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs mesajı yayımladı.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Soylu, beklenen rakamı açıkladı.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

Ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
Üvey baba<br>dayağı öldürdü

Üvey baba
dayağı öldürdü

​3 yaşındaki çocuk ağladığı için dayak yemiş.

Eylem planı hazırlanacak

Eylem planı hazırlanacak

​Bakan Kurum'dan İstanbul için önemli açıklama.

Hastane çıkışı<br>intikam kurşunu

Hastane çıkışı
intikam kurşunu

Kaçarken kaza yaptı, aracını yolda bırakıp kaçtı.

Rol mü yapıyor<br>gerçek mi?

Rol mü yapıyor
gerçek mi?

​Anne-babasını siyanürle öldüren genç hastanede.
Ciddi talep var

Ciddi talep var

​2022'nin başlarında açılması hedefleniyor.
Dizel araçlar<br>mahkeme yolunda

Dizel araçlar
mahkeme yolunda

Düşük emisyon bölgesi kararının ardından yeni adım.
F.Bahçelileri heyecanlandırdı

F.Bahçelileri heyecanlandırdı

Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi ortaya çıktı.
Polisten 9 kurşun

Polisten 9 kurşun

​Meslektaşıyla tartışıp silahını art arda ateşledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.