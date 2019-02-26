Esed İran'da: Hamaney ve Ruhani ile görüştü​

Beşşar Esed ve Ali Hamaney bir araya geldi. (Fotoğraf: İHA)

Suriye'de 2011 yılından bu yana halkı katleden rejimin lideri Beşşar Esed, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da bir araya geldi.

Hamaney'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney görüşmede Esed'e olan desteğini yineledi.

Suriye'ye verdikleri desteğin süreceğini kaydeden Hamaney, İran ve Suriye'nin stratejik ortaklar olduğunu söyledi.

İran lideri Hamaney, iki ülke arasındaki mezhebi ilişkilerin ve bundan kaynaklı gerçekleşen gidiş-gelişlerin de yakınlaşmada önemli rol oynadığını kaydetti.

Reuters Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi.

Ruhani'den Soçi Zirvesi vurgusu

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Esed'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü belirtildi.

Ruhani, görüşmede dini ve kültürel köklerin İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin belirleyici faktörü olduğunu savundu.

Reuters Beşşar Esed ve Ali Hamaney bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ile geçen hafta gerçekleştirdikleri Soçi Zirvesi'ne değinen Ruhani, şunları kaydetti:

"Çok taraflı iş birliklerinin artırılmasıyla bölgenin genelindeki güvenlik şartları daha iyi hale geldi. İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katıldığı Soçi Zirvesi'nde de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı. Ayrıca Suriye hükümetinden izin almayan yabancı güçlerin ve ABD'nin her türlü varlığı kınandı."

OYNAT 00:46 Putin'in peşinden giden Esed'i Rus general durdurdu Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim hava üssünde Esed ile görüştü. Görüşmenin ardından kaydedilen görüntülerde bir Rus generalin Esed'e kolundan tutarak müdahale ettiği görüntüler Suriye gerçeğini ortaya koydu. BiP'te paylaş

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DÜNYA İran’da Esed isyanı