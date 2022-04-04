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Dünya Esed mezarlığa bile saldırıyor Ölülere rahat yok
ORTADOĞU

Esed mezarlığa bile saldırıyor: Ölülere rahat yok

Suriye’de Esed rejimi yaptığı sivil katliamların izlerini silmek için mezarlıklara saldırıyor. 2012’de Deyrizor’daki El-Jura ve El-Kusur mahallelerindeki katliamda 1000 kişinin naaşı mezarlıkta yer kalmayınca bahçe ve parklara defnedilmişti. Şimdi ise şehirdeki 2 mezarlık buldozerle yerle bir edildi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Esed mezarlığa bile saldırıyor: Ölülere rahat yok
Arşiv

Esed rejimi yaptığı sivil katliamının izlerini siliyor. 2012’de rejim Deyrizor’daki El-Jura ve El-Kusur mahallelerinde büyük bir sivil katliamı gerçekleştirdi. Ölen yaklaşık 1000 kişinin naaşı şehirdeki mezarlıkta yer kalmayınca bahçe ve parklara defnedilmişti.

  • 10 yıl önce sivilleri katleden rejim, ailelerin tek avuntusu bir avuç toprağı da ellerinden aldı. Deyrizor’daki mezarlık boşaltılıp buldozerle yerlebir edildi. Kentteki El-Tevbe Camii’nin bahçesindeki mezarlık da ortadan kaldırıldı. Aktivistler rejimin bunu işlediği suçların izlerini ortadan kaldırmak için yaptığını ifade ediyor.

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TOPLU MEZARLAR BULUNDU

Rejime bağlı Deyrizor Valiliği Meclisi ve güvenlik güçleri, 2020’de mahallelerdeki tüm mezarlıkların şehir dışına taşınması kararı almıştı. Ailelere haber verilmeden mezarlar ortadan kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta ABD merkezli New York Times gazetesi, Suriye’de toplu mezarların ortaya çıktığını duyurmuştu.

Haberde, 11 yıllık iç savaşta rejim tarafından öldürülen veya tutuklama merkezlerinde kaybolan binlerce muhalifin akıbetine dair araştırma yapıldığı, toplu mezarlarda çalışmış Suriyeli tanıkların verdiği bilgiler üzerinden deliller toplandığı kaydedildi.

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