Esed mezarlığa bile saldırıyor: Ölülere rahat yok

Esed’in cezaevlerinde işkence gören Ömer Alshogre ailesine kavuştu

Suriye'de Esed rejimi hapishanelerinde üç sene boyunca işkence gören Ömer Alshogre ve kız kardeşinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Alshogre, Türkiye'de yaşayan kız kardeşine kavuştuğu anları sosyal medya hesabından, 'Savaş bizi altı yıl ayırdı. Bugün yine beraberiz. Kardeşim ve ben.' notuyla paylaştı. Anne ve kardeşlerine Türkiye'nin sahip çıktığı Alshogre, özgürlüğüne kavuştuktan sonra sesini BMGK'da yaptığı konuşma ile duyurmuştu.