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Esed müfredattan çıkarıldı

Esed müfredattan çıkarıldı

Merve Safa Akıntürk
04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Halep'te eğitime devam ediliyor.
Halep'te eğitime devam ediliyor.

Halep’in rejimden temizlenmesi üzerine günlük hayatın sorunsuz sürmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Çatışmalar sebebiyle 27 Kasım’dan bu yana ara verilen eğitim-öğretim pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.


REJİM İZLERİ SİLİNİYOR

Pazartesi günü Halep genelindeki tüm okullar açılıp öğrenciler sınıflara alınacak. Eğitim müfredatından Esed rejimine ait izler barındıran, rejimi destekler nitelikteki konular çıkarılacak. Bu konuların okullarda işlenmesine artık izin verilmeyecek. Rusça dersleri de kapsam dışında kalacak. Ülke genelinde bulunan okulların yüzde 50’si savaş nedeniyle kısmi ya da tamamen zarar görmüştü. Halihazırda okulların sadece yüzde 50’si kullanılabilir durumda. Yıkım ve tahribata uğrayan okulların çoğu İdlib, Dera, Humus, Halep, Deyrizor ve Rakka'da bulunuyor.


#Suriye
#Halep
#eğitim
#Beşşar Esed

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