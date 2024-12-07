Esed müfredattan çıkarıldı

Halep’in rejimden temizlenmesi üzerine günlük hayatın sorunsuz sürmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Çatışmalar sebebiyle 27 Kasım’dan bu yana ara verilen eğitim-öğretim pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Pazartesi günü Halep genelindeki tüm okullar açılıp öğrenciler sınıflara alınacak. Eğitim müfredatından Esed rejimine ait izler barındıran, rejimi destekler nitelikteki konular çıkarılacak. Bu konuların okullarda işlenmesine artık izin verilmeyecek. Rusça dersleri de kapsam dışında kalacak. Ülke genelinde bulunan okulların yüzde 50’si savaş nedeniyle kısmi ya da tamamen zarar görmüştü. Halihazırda okulların sadece yüzde 50’si kullanılabilir durumda. Yıkım ve tahribata uğrayan okulların çoğu İdlib, Dera, Humus, Halep, Deyrizor ve Rakka'da bulunuyor.