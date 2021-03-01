Esed rejimi: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısını düzenlediğini ve çok sayıda füzenin havada imha edildiğini iddia etti.

Haber Merkezi 01 Mart 2021, 00:24 Son Güncelleme: 01 Mart 2021, 00:27 AA