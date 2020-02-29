Esed rejimine üst düzey darbe: TSK 2 generali öldürdü Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında Suriye Cumhuriyet Muhafızları 124'üncü sancağının komutanı Tümgeneral Burhan Rehmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Albay Mazen Fervati ve Yarbay Muhammed Hammud'un da olduğu öne sürüldü. TSK'nın yaptığı operasyonlarda 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 29 Şubat 2020, 18:57 Son Güncelleme: 29 Şubat 2020, 19:15 AA