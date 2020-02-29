Dünya Esed rejimine üst düzey darbe TSK 2 generali öldürdü
ORTADOĞU

Esed rejimine üst düzey darbe: TSK 2 generali öldürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında Suriye Cumhuriyet Muhafızları 124'üncü sancağının komutanı Tümgeneral Burhan Rehmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Albay Mazen Fervati ve Yarbay Muhammed Hammud'un da olduğu öne sürüldü. TSK'nın yaptığı operasyonlarda 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimine ait birçok hedefi imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimine ait birçok hedefi imha etti.

Esed rejimi yanlısı bazı sosyal medya hesaplarında, Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki Suriye Cumhuriyet Muhafızları 124'üncü sancağının komutanı Tümgeneral Burhan Rehmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Albay Mazen Fervati ve Yarbay Muhammed Hammud'un TSK'nın İdlib'deki topçu atışları sonucu öldüğü iddia edildi.

Rejimin resmi medya organlarında ise ordu rejim güçlerinin kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
OYNAT 00:00
SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.


2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, onların askerleri öldürüldü." demişti.
  • Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün rejim unsurlarının saldırısı sonucu 34 Türk askeri şehit düşmüştü.
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